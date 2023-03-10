44-ФЗ

Требование закупщика к участникам торгов состоять в профессиональной ассоциации – ограничивает конкуренцию

В Московский УФАС поступила жалоба от участника торгов, недовольного положениями закупочной документации.

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Требование закупщика к участникам торгов состоять в профессиональной ассоциации – ограничивает конкуренцию
фото из интернета

Суть истории такова.

Заказчик намеревался провести закупку услуг профессионального клининга на сумму более 49 миллионов рублей, при этом в закупочной документации среди прочих оценочных требований был указан такой показатель как «Наличие у Участника закупки действующего сертификата и/или свидетельства, подтверждающего членство в профессиональном профильном объединении саморегулируемой организации (СРО АКФО (Ассоциация Клининговых и Фасилити Операторов) и/или СРО СККР (Союз Клининговых Компаний России)».

Забегая вперед, отметим, что подкритерий критерия «Квалификация участника закупки» «членство в профессиональном профильном объединении» не являлся условием для допуска к участию в торгах, однако позволял получить дополнительные баллы, необходимые для выбора поставщика услуги.

Комиссия антимонопольной службы отметила в своем решении, что введение повышенных требований к участникам, включая требования к опыту и квалификации, не создавало преимущественных условий участия в закупке для отдельных хозяйствующих субъектов, а преследовало цели заказчика для определения лучшего предложения в рамках проводимой процедуры закупки.

Тем не менее заявитель, не состоявший ни в одном из указанных профессиональных ассоциаций, посчитал, что его права нарушили, а также обвинил заказчика в том, что его обременяют дополнительными финансовыми обязательствами и временными затратами, вынуждая в сжатые пройти процедуры приема в СРО АКФО и/или СРО СККР.

Что думает ФАС

Комиссия Московского УФАС, рассмотрев жалобу на ограничение конкуренции, отметила, что «порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупок) и условия их применения устанавливаются заказчиками самостоятельно путем принятия Положения о закупке.

Таким образом, они самостоятельно формирует свою систему закупок в зависимости от особенностей своей деятельности».

Установленные требования, вызвавшие недовольство заявителя, не обязывали потенциальных быть участниками профессиональных объединений, а отсутствие членства в таких объединениях не влекло за собой отклонение заявки такого участника.

Антимонопольный орган отметил, что «заказчик вправе устанавливать в закупочной документации квалификационные критерии отбора в соответствии со своими требованиями, при условии применения их в равной степени ко всем участникам закупки».

В данном случае установленные критерии оценки не ограничивали чье-либо право на участие в процедуре закупки.

Важным комиссия посчитала и тот факт, что в указанные реестры включено большое количество организаций, оказывающих соответствующие предмету закупки услуги.

В итоге жалоба признана необоснованной: требование, вызвавшее недовольство огорченного клинера, не является критерием допуска, значит, не ограничивает конкуренцию и в полном объеме соответствует требованиям антимонопольного законодательства.

Кроме того, антимонопольный орган подчеркнул, что данные требования способствуют балансу частных и публичных интересов, соответствуют принципам добросовестной реализации и защиты гражданских прав (п. 3 ст. 1 ГК), согласуются с позицией КС.

Таким образом, антимонопольный орган подтвердил, что членство в профессиональном объединении может служить подтверждением квалификации Участника закупки.

Bangelov
Bangelov
Юрист Налоговый Консультант

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