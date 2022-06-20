Изменение для предпринимателей, которые вступают в силу с 1 июля 2022 года

Перечень операций, освобождаемых от налогообложения НДС

С 1 июля 2022 года Федеральным законом от 16.04.2022 № 96-ФЗ определены правила исчисления и уплаты НДС налогоплательщиками, совершающими сделки на финансовом рынке с внесением обеспечительного платежа. Его можно внести эмиссионными ценными бумагами российского или иностранного эмитента, инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет российская управляющая компания, денежными суммами, выраженными в рублях или иностранной валюте.

Освобождаются от НДС операции по предоставлению обеспечительного платежа в денежной форме или ценными бумагами, осуществляемые по договорам РЕПО и по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, а также по договорам иного вида, объектом которых являются ценные бумаги или иностранная валюта.

Когда еще НДС не платится?

Реализация исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании договора коммерческой концессии освобождается от НДС. Федеральный закон от 16.04.2022 № 97-ФЗ вступит в силу с 1 июля 2022 года.

Нулевая ставка НДС для гостиниц.

Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" с 1 июля 2022 года вводится нулевая ставка НДС при реализации следующих услуг:

Услуги по предоставлению в аренду или пользование объектов туристской индустрии, введенных в эксплуатацию (в том числе после реконструкции) после 1 января 2022 года и включенных в реестр объектов туристской индустрии.

Нулевую ставку можно применять до истечения 20 последовательных кварталов, следующих за кварталом, в котором соответствующий объект был введен в эксплуатацию. Для её подтверждения в налоговую представляются документ о вводе объекта в эксплуатацию и договор на сдачу в аренду.

Услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения.

Эта ставка применяется:

1) в общем случае — по 30.06.2027 включительно;

2) если речь о местах в объектах туриндустрии, включенных в реестр и введенных в эксплуатацию после 01.01.2022, — до истечения 20 последовательных кварталов, следующих за кварталом ввода объекта в эксплуатацию.

Здесь подтверждающим ставку документом будет отчет о доходах от оказания услуг по предоставлению мест для временного проживания. Во втором случае также потребуется документальное подтверждение ввода в эксплуатацию.

Единый налоговый платеж для организаций и ИП

С 1 июля по 31 декабря 2022 года (Федеральный закон от 29.11.2021 № 379-ФЗ ) организации и ИП добровольно могут принять участие в налоговом эксперименте, который предусматривает особый порядок уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов посредством перечисления в бюджет единого налогового платежа.

Таким образом можно платить налоги и авансовые платежи по ним, сборы, за исключением госпошлины, в отношении уплаты которой суд не выдал исполнительный документ, страховые взносы, а также пени, штрафы и проценты.

Единым налоговым платежом также признают излишне уплаченные суммы организацией или ИП, которые применяют особый порядок уплаты, суммы налогов, сборов, авансовых платежей, взносов, пеней, штрафов или процентов.

Банкам запрещено взимать повышенную комиссию при закрытии счетов юрлиц и ИП в рамках антиотмывочного законодательства

Согласно Федеральному закону №112-ФЗ от 16.04.2022 года при перечислении или выдаче средств с закрытого счета в рамках антиотмывочного законодательства банк будет взимать комиссию не выше той, которую взимает при закрытии счетов по другим основаниям, например по желанию самой компании или ИП. Вступит в силу с 1 июля 2022 года.

Снизится риск влияния санкций на госзакупки

Правительство запретит участвовать в госзакупках бизнесу, который попал в реестр недобросовестных поставщиков из-за отказа от контракта со стороны заказчика под санкциями.

Так же, документ вносит изменение в другое правительственное постановление, устанавливающие дополнительные требования к участникам госзакупок. Они устанавливаются только в случае закупок товаров, работ, услуг в сфере культуры и культурного наследия, градостроительной деятельности, дорожной деятельности, обороны и безопасности государства, использования атомной энергии, здравоохранения, образования, науки.

Новые правила начнут действовать с 1 июля 2022 года: отслеживать поставщиков будет на этапе размещения контракта. В перечне обязательных требований к поставщикам будет пункт об отсутствии информации о них в реестре недобросовестных из-за отказа от исполнения обязательств заказчика под санкциями.

По планам правительства, это решение поможет снизить риск неисполнения госконтрактов. Претендовать на госконтракты смогут только те компании, которые гарантированно готовы выполнить условия тендера.

Изменений много. Будьте внимательны, когда участвуете в закупках или выстраиваете тендерную стратегию, хорошо изучайте условия, которые устанавливает заказчик.

Экспериментальный налоговый режим — АУСН

В Москве, Московской и Калужской областях, республике Татарстан вводится новый экспериментальный налоговый режим — «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». С 1 июля 2022 года перейти на АУСН могут новые организации и ИП, с 1 января 2023 года — действующие. Продлится эксперимент до 31.12.2027 года.

Применять налоговый режим можно с учетом ограничений по видам деятельности, числу работников, доходу и др. АУСН освобождает от представления налоговой отчетности и отчетности по страховым взносам и от уплаты страховых взносов — кроме взносов на страхование от несчастных случаев в ФСС в фиксированном размере. Федеральный закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ, № 18-ФЗ. Вступит в силу с 1 июля 2022 года.