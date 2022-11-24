Страховые взносы

Предельная база по страховым взносам в 2023 году увеличится

Лимит предельной базы по взносам будут считать по средней зарплате и новому коэффициенту.

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Предельная база по страховым взносам в 2023 году увеличится
Предельная база по страховым взносам в 2023 году увеличится.

Как считали предельную базу в 2022 году

Взносы на обязательное социальное страхование по болезни и в связи с материнством индексировали в 1,069 раза. База для начисления страховых взносов была равна 1,032 миллиона рублей.

Что изменится в расчётах в 2023 году

В правительстве рассчитали предел единой базы по формуле: (средняя зарплата по России x 12) x коэффициент 2,3.

По прогнозам, средняя зарплата в 2023 году может составить 69 452 рубля, а предельная база по страховым взносам с 1 января – 1,917 миллиона рублей.

Из-за объединения ПФР и ФСС в единый Социальный фонд РФ для выплат в пределах лимита базы взносы будут начислять по ставке 30%. Свыше лимита – по ставке 15,1%. О том, что ещё изменится для бизнеса по страховым взносам читайте здесь.

 

Вадим Петров
Вадим Петров

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