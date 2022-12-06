Можно ли в 2023 году перечислять налоги обычными платежками?

Единый налоговый платеж.

Как известно, с 2023 года изменится порядок уплаты налогов и взносов. Налогоплательщикам не придется перечислять каждый налог отдельной платежкой. Нужно будет перевести единый налоговый платеж.

Для перечисления ЕНП достаточно оформить одну платежку (см. «Плюсы и минусы единого налогового платежа (ЕНП) с 2023 года.»). Инспекторы самостоятельно разнесут средства, входящие в состав этого платежа, в счет погашения совокупной обязанности.

Учет по каждому налогоплательщику будут вести на его едином налоговом счете.

«Переходный» 2023 год: уплата налогов по-старому.

В Федеральном законе от 14.07.22 № 263-ФЗ, которым вводится единый налоговый платеж, предусмотрен переходный период. В пункте 12 статьи 4 этого закона сказано: в течение 2023 года уведомления об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей и взносов можно будет представлять в ИФНС в виде распоряжений на перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ.

Из этого следует, что можно будет оформлять привычные платежки.

При этом, как пояснили в налоговом ведомстве, в платежках должны быть заполнены все реквизиты, «необходимые для однозначного определения налоговым органом принадлежности денежных средств к источнику доходов бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе и налоговый период, определяющий срок исполнения соответствующей обязанности», (подробнее см. «Платежное поручение по налогам и взносам в 2023 году.»).

Вывод: в 2023 году можно по-прежнему заполнять обычные платежки на уплату налогов и взносов. Дополнительно сдавать уведомления в этом случае не потребуется. Но такой способ уплаты налогов допустим только в том случае, если налогоплательщик с начала 2023 года ни разу не подавал уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов. Если он в течение года хотя бы один раз отправит такое уведомление, то ему сразу придется перейти на новый порядок уплаты (посредством ЕНП) и в дальнейшем отправлять уведомления, предупредили в ФНС.

Даже если в переходный период налоги будут по-прежнему перечисляться отдельными платежками, денежные средства, поступившие по данным распоряжениям, все равно будут учитываться в качестве единого налогового платежа. Инспекторы зачтут ЕНП в счет исполнения обязанностей перед бюджетом в следующей последовательности (п. 13 ст. 4 Закона № 263-ФЗ):