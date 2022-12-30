Расширен перечень операций, освобождаемых от НДС

Федеральным законом от 21.11.2022 № 443-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 части первой, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» пункт 3 статьи 149 НК дополнен подпунктом 26.1.

Согласно ему, не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) налогом на добавленную стоимость операции по уступке (переуступке) денежного требования кредитора по обязательствам, возникшим в связи с привлечением к ответственности в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) лиц, контролировавших кредитную организацию, лиц, контролирующих (контролировавших) должников кредитной организации, а также по исполнению указанными лицами обязательств перед каждым новым кредитором, получившим денежное требование на основании договора уступки.

В соответствии с пунктом 6 статьи 14 Федерального закона № 443-ФЗ действие положений подпункта 26.1 пункта 3 статьи 149 НК РФ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

Одновременно необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 5 статьи 149 НК РФ налогоплательщик, осуществляющий операции по реализации товаров (работ, услуг), предусмотренные пунктом 3 статьи 149 НК РФ, вправе отказаться от освобождения таких операций от налогообложения налогом на добавленную стоимость.