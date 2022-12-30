НДС

Расширен перечень операций, освобождаемых от НДС

Федеральная налоговая служба (ФНС России) информирует о расширении перечня операций, освобождаемых от налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС).

Версия для печати
Расширен перечень операций, освобождаемых от НДС
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

Федеральным законом от 21.11.2022 № 443-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 части первой, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» пункт 3 статьи 149 НК дополнен подпунктом 26.1. 

Согласно ему, не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) налогом на добавленную стоимость операции по уступке (переуступке) денежного требования кредитора по обязательствам, возникшим в связи с привлечением к ответственности в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) лиц, контролировавших кредитную организацию, лиц, контролирующих (контролировавших) должников кредитной организации, а также по исполнению указанными лицами обязательств перед каждым новым кредитором, получившим денежное требование на основании договора уступки.

В соответствии с пунктом 6 статьи 14 Федерального закона № 443-ФЗ действие положений подпункта 26.1 пункта 3 статьи 149 НК РФ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

Одновременно необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 5 статьи 149 НК РФ налогоплательщик, осуществляющий операции по реализации товаров (работ, услуг), предусмотренные пунктом 3 статьи 149 НК РФ, вправе отказаться от освобождения таких операций от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Вадим Петров
Вадим Петров

Карьера бухгалтера

🚀 Дали себя обещание стать лучше в 2023 году? Мы сегодня Дед Мороз, исполним

Любой самой благородной и амбициозной задумке порой просто не хватает моральной поддержки и дисциплины. Хотите стать крутым специалистом, но весь год откладываете обучение? Ничего не поменяется без крепкого плеча и наставника. Волшебно мягкий вариант мы предлагаем.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Личные финансы

Сделки с вашим имуществом через Госуслуги можно запретить

Защитите имущество от мошенников. Появилась возможность запретить сделки с имуществом без личного присутствия собственника через портал ЕПГУ. Если подать заявление, запись внесут через пять рабочих дней. Установить ограничение можно дистанционно.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Импорт

Ввоз товаров из Казахстана. Как оформить документы и заплатить налоги

Импорт товаров – это огромная часть нашей экономики. И в этом году, компании которые занимались импортом товаров в Россию из Европы и других стран, столкнулись с полным запретом на ввоз товаров практически ото всюду.

Читать еще