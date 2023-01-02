Эксперимент по упрощенной выдаче лицензий и разрешений продлили

Соответствующее постановление от 23.12.2022 № 2402 опубликовано на официальном интернет- портале правовой информации.



Эксперимент по упрощенной выдаче лицензий и разрешений ведется в рамках второго этапа реформы лицензионно-разрешительной деятельности.

Ранее срок окончания проекта был запланирован на 1 марта 2023 года. Однако, кабмин продлил его еще на полгода — до 1 сентября.

Новые положения постановления также предусматривают, что, не позднее чем за 60 дней до завершения эксперимента, в правительство должен быть представлен доклад о его результатах и получены предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты РФ в целях закрепления результатов эксперимента на постоянное основе.

Кроме того, документ вносит ряд других изменений, регулирующих упрощенную выдачу разрешений.

Напомним, эксперимент по оптимизации и автоматизации процессов в сфере разрешительной деятельности стартовал в августе 2021 года.

С тех пор, предпринимателям для получения разрешенийи лицензий, достаточно подать электронное заявление на портале госуслуг без необходимости сканировать и прикладывать большое количество документов.



Всего благодаря эксперименту сегодня в упрощённом формате можно получать 185 видов разрешений и лицензий в 39 федеральных органах власти.