Эксперимент по упрощенной выдаче лицензий и разрешений продлили

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до 1 сентября 2023 года эксперимента по упрощенной выдаче лицензий и разрешений, который ведется в России в рамках второго этапа реформы лицензионно-разрешительной деятельности.

Версия для печати
Эксперимент по упрощенной выдаче лицензий и разрешений продлили

Соответствующее постановление от 23.12.2022 № 2402 опубликовано на официальном интернет- портале правовой информации.

Эксперимент по упрощенной выдаче лицензий и разрешений ведется в рамках второго этапа реформы лицензионно-разрешительной деятельности.

Ранее срок окончания проекта был запланирован на 1 марта 2023 года. Однако, кабмин продлил его еще на полгода — до 1 сентября.

Новые положения постановления также предусматривают, что, не позднее чем за 60 дней до завершения эксперимента, в правительство должен быть представлен доклад о его результатах и получены предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты РФ в целях закрепления результатов эксперимента на постоянное основе.

Кроме того, документ вносит ряд других изменений, регулирующих упрощенную выдачу разрешений.

Напомним, эксперимент по оптимизации и автоматизации процессов в сфере разрешительной деятельности стартовал в августе 2021 года.

С тех пор, предпринимателям для получения разрешенийи лицензий, достаточно подать электронное заявление на портале госуслуг без необходимости сканировать и прикладывать большое количество документов.

Всего благодаря эксперименту сегодня в упрощённом формате можно получать 185 видов разрешений и лицензий в 39 федеральных органах власти.

Вадим Петров
Вадим Петров

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Ценные бумаги

Заблокированные бумаги — давайдосвидания?

Создал поручения на перевод заблокированных ценных бумаг из Альфы в ФФ (Цифру). По крайней мере, тех, что было можно. У меня это американские акции и фонды Finex. Да, те самые многострадальные PayPal и G1, купленные год назад. И которые в минусах на 50%+. Каждую бумагу с каждого счета, в т.ч. ИИС, по отдельности. Повезло, что их немного.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Основные средства

Чтобы завышать стоимость ОС и НМА в налоговом учете в 1,5 раза, надо прописать это в учетной политике

С 2023 года заработали поправки в статью 257 НК с новым порядком определения стоимости амортизируемого имущества. Первоначальную стоимость некоторых основных средств и нематериальных активов можно учитывать с коэффициентом 1,5.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Фиксированные взносы ИП

В 2023 году ИП за фиксированные взносы получит меньше 1 балла к пенсии

В этом году по-новому будут пересчитывать фиксированные взносы ИП в пенсионные баллы. И предельная база по взносам выросла, что существенно влияет на количество заработанных баллов, а значит и на размер будущей пенсии.

ФСБУ

Какой ФСБУ появится в 2023 году и что он регламентирует

Интриги не получится: вы наверняка уже слышали про ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». У него есть и большой плюс, и большой минус. Минус в том, что это опять очень сложный ФСБУ. Плюс в том, что обязательным он станет только через год, а значит, есть целый 2023й, чтобы его изучить.

Какой ФСБУ появится в 2023 году и что он регламентирует
Читать еще