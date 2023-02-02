НДФЛ

Новая форма заявления для получения социальных вычетов по НДФЛ у работодателя

Если работник хочет получать социальный вычет по месту работы, он должен подать в ИФНС заявление о подтверждения права на вычет. С 10 февраля 2023 года такое заявление нужно будет заполнять на обновленном бланке.

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Новая форма заявления для получения социальных вычетов по НДФЛ у работодателя
Новая форма заявления для получения социальных вычетов по НДФЛ у работодателя.

Изменения в действующую форму, порядок ее заполнения и электронный формат внесены приказом ФНС от 27.12.22 № ЕД-7-11/1264@.

Как известно, социальные вычеты на лечение, обучение, занятие спортом можно получить одним из двух способов:

  • в налоговой инспекции – подав декларацию 3-НДФЛ по окончании календарного года, в котором понесены расходы;

  • у работодателя – в течение календарного года, в котором оплачены услуги.

Если налогоплательщик выбирает первый вариант (через работодателя до окончания года), он сначала подает в ИФНС заявление о подтверждении права на вычет и соответствующие документы. Налоговики рассматривают документы и присылают работодателю уведомление о подтверждении права на вычет. Налогоплательщика информируют о результатах рассмотрения заявления через личный кабинет, либо заказным письмом по почте.

Вычет можно получить по расходам на собственное лечение, обучение и занятие спортом, а также в отношении соответствующих затрат на некоторых родственников, в частности, детей. При этом в прошлом году предельный возраст детей налогоплательщика в целях получения вычета на их лечение и на физкультурно-оздоровительные услуги был увеличен с 18 до 24 лет (Федеральный закон от 14.07.22 № 323-ФЗ).

Действующая форма заявления о подтверждении права на вычет (утв. приказом ФНС от 17.08.21 № ЕД-7-11/755@) эти изменения не учитывает. В связи с этим ФНС ввела обновленный бланк. Заявление можно подать одним из следующих способов:

  • принести в инспекцию лично (или передать через представителя),

  • отправить в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС;

  • отправить в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

(так же по теме см. Что изменится в НДФЛ с 2023 года.).

Вадим Петров
Вадим Петров

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НДФЛ

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Если работник хочет получать социальный вычет по месту работы, он должен подать в ИФНС заявление о подтверждения права на вычет. С 10 февраля 2023 года такое заявление нужно будет заполнять на обновленном бланке.

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