Система Платон

Росавтодор информирует грузоперевозчиков об индексации размера платы в государственной системе «Платон»

В соответствии с постановлением Правительства от 29 июня 2019 года № 843 с 1 февраля 2023 года в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе «Платон» составит 2,84 рубля за километр пробега. Текущий размер платы – 2,54 рубля за километр пробега.

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Росавтодор информирует грузоперевозчиков об индексации размера платы в государственной системе «Платон»
Росавтодор информирует грузоперевозчиков о индексации размера платы в государственной системе «Платон».

Федеральное дорожное агентство в соответствии с разработанной Минтрансом совместно с грузоперевозчиками программой предсказуемости размера платы за полгода до ее изменения, 20 июля 2022 года, опубликовало прогнозируемый размер платы в государственной системе «Платон».

По данному прогнозу, с 1 февраля 2023 года размер платы составил бы 2,98 рубля за километр пробега.

Фактический размер платы рассчитывается ежегодно в период с 10 по 20 января с учетом публикации информации Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год.

Фактическое изменение индекса потребительских цен за 2022 год составило +11,94 %, что позволит провести индексацию размера платы в государственной системе «Платон» ниже прогнозируемого в июле 2022 года значения.

На сегодняшний день свыше 763 тыс. грузоперевозчиков зарегистрировали в государственной системе «Платон», более 1 млн 729 тыс. транспортных средств массой свыше 12 тонн, причем четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям.

За счет внесения платы через государственную систему «Платон» грузоперевозчики обеспечили поступление в федеральный дорожный фонд более 199 млрд рублей.

Средства направляются на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

Общий объем отремонтированных дорог за счет средств государственной системы «Платон» за время ее работы увеличится до 3,3 тыс. км, количество мостовых сооружений уже превысило 130.

Подробная информация о дорожных объектах, построенных и восстановленных с привлечением средств в рамках функционирования системы «Платон», размещена на специальной странице – dorogi.platon.ru.

Помимо дополнительного финансирования строительства, капитального ремонта и соответствующего повышения безопасности автодорог и мостовых сооружений, государственная система «Платон» обеспечивает сбор фактической статистики и рост прозрачности рынка грузоперевозок.

Вадим Петров
Вадим Петров

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