УСН

Утверждена новая форма декларации по упрощенной системе налогообложения

Минюст зарегистрировал приказ ФНС от 01.11.22 № ЕД-7-3/1036@. Приказ вносит изменения в форму налоговой декларации по УСН, порядок ее заполнения и электронный формат. Обновленный бланк нужно применять, начиная с отчетности за 2023 год.

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Утверждена новая форма декларации по упрощенной системе налогообложения
Утверждена новая форма декларации по УСН.

Действующая форма декларации по УСН утверждена приказом ФНС от 25.12.20 № ЕД-7-3/958@. В нее внесены следующие изменения.

  • В разделах 1.1, 1.2 декларации цифры «30,31» заменены на «28». Эти изменения отражают новые сроки уплаты единого «упрощенного» налога. С 2023 года организации платят его не позднее 28 марта, а ИП – не позднее 28 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Кроме того, в данных разделах скорректированы сроки уплаты авансовых платежей по налогу (с 25 на 28 число месяца, следующего за истекшим кварталом).

  • Листам налоговой декларации присвоены новые штрих-коды.

Вадим Петров
Вадим Петров

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