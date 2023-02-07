Утверждена новая форма декларации по упрощенной системе налогообложения

Действующая форма декларации по УСН утверждена приказом ФНС от 25.12.20 № ЕД-7-3/958@. В нее внесены следующие изменения.
В разделах 1.1, 1.2 декларации цифры «30,31» заменены на «28». Эти изменения отражают новые сроки уплаты единого «упрощенного» налога. С 2023 года организации платят его не позднее 28 марта, а ИП – не позднее 28 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Кроме того, в данных разделах скорректированы сроки уплаты авансовых платежей по налогу (с 25 на 28 число месяца, следующего за истекшим кварталом).
Листам налоговой декларации присвоены новые штрих-коды.