ФНС разъяснила вопрос со сроком обращения за вычетом по НДФЛ после перехода на ЕНП.

С 2023 года этого положения в ст. 78 нет, но ФНС утверждает, что порядок не изменился.

Как и прежде обратиться за получением основных налоговых вычетов по НДФЛ можно в любое время в течение 3 лет по окончании года, в котором были произведены соответствующие расходы, а пенсионерам в отношении имущественных налоговых вычетов по приобретению жилья – в течение 4 лет, говорится в письме от 31.01.2023 № БС-3-11/1179@.

ФНС ссылается на п. 7 ст. 11.3 НК, согласно которому при определении размера совокупной налоговой обязанности не учитываются суммы налогов, подлежащих уменьшению на основании налоговых деклараций (в т. ч. уточненных), если со дня истечения установленного срока уплаты прошло более 3 лет.

Исключениями являются случаи перерасчета налогов налоговиками по основаниям, предусмотренным НК, и восстановления срока судом по уважительным причинам.

Специальный четырехлетний срок для пенсионеров прописан в п. 10 ст. 220 НК (так же по теме см. «Что изменится в НДФЛ с 2023 года.»).