ФНС сообщила, в каком случае не будут штрафовать за просроченную декларацию по НДС.

В частности, разъяснения следующие. Порядок сдачи декларации по налогу на добавленную стоимость установлен статьей 174 НК.

В ней сказано, что декларация направляется исключительно в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота.

Сдать отчет надо не позднее 25 числа, следующего за истекшим налоговым периодом.

При пересылке декларации оператор ЭДО формируют электронный документ «Подтверждение даты отправки». В нем фиксируется дата и время отправки отчетности в налоговый орган.Эта дата и будет считаться датой сдачи декларации по НДС.

Поэтому, если в период декларационной кампании произошла задержке в обработке отчетности, но у налогоплательщика есть документ, подтверждающий дату отправки, штрафных санкций применено не будет, сообщили в ФНС (так же см. «Как можно оптимизировать НДС?»).