ОС: здание с землей

По договору купли-продажи был приобретен объект основных средств – здание, находящееся на земельном участке, с некой общей стоимостью. Что необходимо сделать бухгалтеру и как правильно отобразить в учёте.

Что здание, что земля – являются объектами основных средств.

В налоговом учете, согласно пункту два статьи 256 Налогового Кодекса Российской Федерации амортизация на стоимость земли не начисляется.

В бухгалтерском учете ФСБУ «Основные средства» так же дается однозначный ответ – нет, не начисляется (причем если земля в аренде, тоже самое).

Обоснование этой позиции довольно простое: земельные участки стечением времени не изменяют своих свойств, потребительских назначений. По ним невозможно определить срок полезного использования.

Поэтому если вы приобрели основное средство, причём неважно вместе с землёй или земля находится в аренде, то для целей учёта необходимо выделить отдельно здания, как объект, и землю, как объект.

На основании данных остаточной или кадастровой стоимостей высчитать пропорцию и принять к учету два объекта с фактической ценой приобретения.

Не забываем про расходы, которые связаны с приобретением, распределяем и тоже включаем в стоимость ОС!

Стоимость приобретения здания формируется на 08.4 счете, а земли на 08.1.

А поле ввода в эксплуатацию здание и земля учитываются на счете 01 по соответствующим субсчетам.