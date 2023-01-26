Порядок уменьшения налога по УСН и ПСН на уплаченные страховые взносы ИП в 2023 году

Для микро-бизнеса каждый рубль на счету, особенно сейчас, в непростое время. И практически 100% предпринимателей используют возможность экономить налоги этим путем.

Налог УСН и ПСН можно уменьшить на фактически уплаченные страховые взносы, если их уплата произошла в том же налоговом периоде.

По общему правилу раньше, при наступлении срока, происходило начисление и «схлопывались» уплаченные взносы, уплаченные авансы по УСН и начисления по декларации.

Для ПСН нужно было подать «Уведомление об уменьшении суммы патента».

Теперь, в связи с переходом на Единый Налоговый Счет (ЕНС) поменялся порядок.

Налоговая отразит начисление страховых вносов все в те же сроки:

31 декабря-фиксированные взносы «за себя»;

1 июля следующего года – 1% с превышения.

Но как налоговая поймет, что мы уплатили взносы, доплатили оставшиеся налоги по УСН и ПСН и хотим зачесть?

Двадцатого января 2023 года Минфин выпустил письмо с разъяснениями № 03-11-09/4254.

И тут у нас появляется еще одна форма, называется: «Заявление о распоряжении», согласно 78 статьи НК РФ.

❗️Согласно пункту 4 ст. 78 НК РФ подается это заявление только в электронной форме, подписывается электронной подписью!

Не важно как мы уплачиваем взносы, ежемесячно, ежеквартально, раз в год, рассматриваем все внутри одного отчетного (налогового) периода, например, 2023.

Итак: