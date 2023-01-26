Страховые взносы

Порядок уменьшения налога по УСН и ПСН на уплаченные страховые взносы ИП в 2023 году

В связи с переходом на ЕНС, изменился порядок уменьшения фактически уплаченных страховых взносов на налог по УСН и ПСН.

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Для микро-бизнеса каждый рубль на счету, особенно сейчас, в непростое время. И практически 100% предпринимателей используют возможность экономить налоги этим путем.

Налог УСН и ПСН можно уменьшить на фактически уплаченные страховые взносы, если их уплата произошла в том же налоговом периоде.

По общему правилу раньше, при наступлении срока, происходило начисление и «схлопывались» уплаченные взносы, уплаченные авансы по УСН и начисления по декларации.

Для ПСН нужно было подать «Уведомление об уменьшении суммы патента».

Теперь, в связи с переходом на Единый Налоговый Счет (ЕНС) поменялся порядок.

Налоговая отразит начисление страховых вносов все в те же сроки:

  • 31 декабря-фиксированные взносы «за себя»;

  • 1 июля следующего года – 1% с превышения.

Но как налоговая поймет, что мы уплатили взносы, доплатили оставшиеся налоги по УСН и ПСН и хотим зачесть?

Двадцатого января 2023 года Минфин выпустил письмо с разъяснениями № 03-11-09/4254.

И тут у нас появляется еще одна форма, называется: «Заявление о распоряжении», согласно 78 статьи НК РФ.

❗️Согласно пункту 4 ст. 78 НК РФ подается это заявление только в электронной форме, подписывается электронной подписью!

Не важно как мы уплачиваем взносы, ежемесячно, ежеквартально, раз в год, рассматриваем все внутри одного отчетного (налогового) периода, например, 2023.

Итак:

  1. Оплачиваем взносы, следим за положительным остатком на ЕНС (чтобы оплату у нас не списали в счет погашения какой-то недоимки);

  2. Резервируем уплаченные взносы на нужных нам КБК путем подачи заявления о распоряжении денежными средствами по 78 статье;

  3. Если уменьшаем ПСН, то еще и подаем «Уведомление об уменьшении суммы патента».

Eff_solution
Eff_solution
Директор

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