Порядок уменьшения налога по УСН и ПСН на уплаченные страховые взносы ИП в 2023 году

Для микро-бизнеса каждый рубль на счету, особенно сейчас, в непростое время. И практически 100% предпринимателей используют возможность экономить налоги этим путем.
Налог УСН и ПСН можно уменьшить на фактически уплаченные страховые взносы, если их уплата произошла в том же налоговом периоде.
По общему правилу раньше, при наступлении срока, происходило начисление и «схлопывались» уплаченные взносы, уплаченные авансы по УСН и начисления по декларации.
Для ПСН нужно было подать «Уведомление об уменьшении суммы патента».
Теперь, в связи с переходом на Единый Налоговый Счет (ЕНС) поменялся порядок.
Налоговая отразит начисление страховых вносов все в те же сроки:
31 декабря-фиксированные взносы «за себя»;
1 июля следующего года – 1% с превышения.
Но как налоговая поймет, что мы уплатили взносы, доплатили оставшиеся налоги по УСН и ПСН и хотим зачесть?
Двадцатого января 2023 года Минфин выпустил письмо с разъяснениями № 03-11-09/4254.
И тут у нас появляется еще одна форма, называется: «Заявление о распоряжении», согласно 78 статьи НК РФ.
❗️Согласно пункту 4 ст. 78 НК РФ подается это заявление только в электронной форме, подписывается электронной подписью!
Не важно как мы уплачиваем взносы, ежемесячно, ежеквартально, раз в год, рассматриваем все внутри одного отчетного (налогового) периода, например, 2023.
Итак:
Оплачиваем взносы, следим за положительным остатком на ЕНС (чтобы оплату у нас не списали в счет погашения какой-то недоимки);
Резервируем уплаченные взносы на нужных нам КБК путем подачи заявления о распоряжении денежными средствами по 78 статье;
Если уменьшаем ПСН, то еще и подаем «Уведомление об уменьшении суммы патента».