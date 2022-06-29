ФСБУ 25/2018 Бухгалтерский учет аренды уже в «печени» или один день из жизни методолога Клерка

В каждом курсе повышения квалификации и переподготовкиу нас есть встреча с преподавателем, на которой обучающиеся консультируются и задают свои вопросы из практики. Преподавателями являются эксперты Клерка, аудиторы, аттестованные преподаватели ИПБР России, сертифицированные преподаватели ЦСО по 1С и т.д. Встречи в курсах ставлю так чтобы было удобно и стараюсь не ставить в понедельник (у всех совещания и понедельник день тяжелый) и не в пятницу (лето и все хотят убежать на дачу, за город и т.п.). Так вот вчера была именно такая встреча с преподавателем в курсе Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ.

С утра каждой группе написала напоминание о встрече в чат в Телеграм, чтобы не забыли о встрече и присылали вопросы, так как многие вопросы требуют подготовки. Продублировала напоминание всем на ящики. Тут же начали приходить вопросы и их тут же начала отправлять аудитору и преподавателю курса. 90% вопросов, конечно же, по ФСБУ 25 и сыпятся вплоть до встречи. Дальше заходим на встречу. Я параллельно на модераторской без видео и звука и слежу за чатом в Телеграм, ящиком и сайтом с курсом, так как пишут везде (кто то не может разобраться и зайти, у кого то срочно совещание и напишите мой вопрос, кто то уже спрашивает будет ли запись встречи - будет). Все зашли. Фух! Едем дальше, пошла встреча.

Сначала аудитор разбирает поступившие вопросы. И сразу оговорюсь. В этом курсе пять ФСБУ: ФСБУ 5/2019 Запасы, ФСБУ 25/2018 Бухгалтерский учет аренды, ФСБУ 26/2020 Капитальные вложения, ФСБУ 6/2020 Основные средства и ФСБУ 27/2021 Документы и документооборот в бухгалтерском учете. По каждому ФСБУ в курсе есть видеолекции с конспектом, тесты и письменные работы. Лекции подготовлены преподавателями курса.

Письменных работ в этом курсе Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ поставили три. Начинаем запасов. Там не очень сложное задание, но надо вспомнить нюансы из лекции и не забыть сделать все. Второе задание по основным средства и капвложениям, по которым произошли изменения в порядке формирования первоначальной стоимости ОС и надо учесть что теперь не войдет в эту стоимость и будет признано затратами (расходами) по обычным видам деятельности. Третья письменная работа по ФСБУ 25 и это самое сложное задание и мы этот модуль уже два раза капитально переписывали.

Сначала записали, сделали видео, лекции, конспекты, в том числе два видео по 1С. Пошло куча вопросом и многим непонятно и надо еще подробнее. И поскольку хотим чтобы все разобрались, то отдали другому эксперту и переписали и конспект и видеолекции на более подробный вариант. Сейчас там 10 видео с конспектами по самому ФСБУ 25 и 2 видеолекции с конспектами по 1С, письменная работа и тест.

В письменной работе есть таблица в Excel и надо сделать в ней задание и рассчитать ставку дисконтирования, коэффициент дисконтирования, приведенную стоимость и процентный платеж.

Эту таблицу потом можно использовать в своей практической работе и в ней делать уже свои расчеты.

Так вот это задание всегда вызывает миллион вопросов и как только пошла встреча, то большинство вопросов посыпались именно по этому ФСБУ 25. Вопросы в чате потоком, аудитор рассказывает, показывает на экране в 1С и в таблице, показывает расчеты тоже в таблице Excel, рассказывает как настроить формулы. Ну а некоторые вопросы: этот вопрос на час и поэтому Вы его отправьте Елене (то есть мне) и на него ответим отдельно. И после встречи аудитор садится отвечает на такие вот огромные вопросы, у меня на ящике еще десять тысяч вопросов плюсом, я получаю ответы и отправляю их в чаты и на ящики (еще бы не запутаться откуда какой вопрос прилетел и отправить именно тому адресату кто задавал) и так после встречи еще три часа. Но в результате все вопросы разобрали, всем ответили и выдохнули.

По итогу дня: я хотела заниматься целый день новым курсом (у меня сейчас в производстве курс по ПБУ 18, который считался самым сложным до ФСБУ 25/2018), а в результате из 12 видео, которые я должна была отсмотреть и сделать красивые тексты с таблицами, рисунками и картинками, я успела сделать только 2 видео с текстом. И весь день был посвящен “любимому” ФСБУ 25/2018 Бухгалтерский учет аренды. И вопросы еще остались и аудитор еще готовит ответы. Так что моя любовь к ФСБУ 25 жаркая, пылкая и она не прекратится явно в ближайшее время)))

P.S. Уважаемый Минфин России, сделайте еще пару-тройку таких же ФСБУ и Клерк и я будем обеспечены работой на ближайшие годы)))