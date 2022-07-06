ФСБУ Аренда

Учет аренды по ФСБУ 25/2018 в 1С. Ловите новый онлайн-курс

По ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» поток вопросов не прекращается. Это сейчас самый сложный стандарт, и даже не все эксперты берутся отвечать на вопросы по аренде. Отдельный поток вопросов идет по отражению аренды в программе 1С. И я нашла того, кто точно знает, как отразить аренду по новому ФСБУ 25/2018 в 1С! Но обо всем по порядку.

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Учет аренды по ФСБУ 25/2018 в 1С. Ловите новый онлайн-курс

Эксперты по ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Ну во-первых, всех экспертов по ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» аренды у нас в стране я могу по пальцам одной руки пересчитать.

То есть все в нем работают, но качественно рассказать или развернуто ответить на вопрос в консультации могут единицы.

У «Клерка» есть два крутых эксперта в этой теме: аудитор Елена Васильева и к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России Вера Сокуренко. Они стали авторами курса Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУв части этого ФСБУ. Они писали теорию, делали схемы чтобы было все понятно, записывали видео и сделали письменную работу в курсе, которую можно потом еще использовать в своей работе. 

Аренда в 1С

Но тут же еще надо отразить аренду в 1С! Сделали 2 видео урока, и они есть в курсе. Но в «Клерк.Консультациях» постоянно поступают вопросы по 1С, и надо найти эксперта в этой области.

Так у меня появилась идея сделать отдельный курс по ФСБУ 25/2018 в 1С и я начала мониторить конкурентов, все видеообзоры на просторах интернета, чтобы найти специалиста именно в этой теме.

У одного из наших конкурентов я увидела целый блок видео по 1С, и они мне все понравились. Начала искать, кто же им это все записывал? Как прекрасно, что в наш век информационных технологий невозможно что-либо сделать, чтобы не осталось следов. Я пошла по этим следам и они меня привели к сертифицированному преподавателю ЦСО по курсу 1С Бухгалтерия 8.3 Адилю Кудьярову.

Социальные сети в помощь, и вот я уже стучусь в ВК к Адилю с предложением поработать. А уж когда мы с ним созвонились и я услышала его голос, то поняла что надо брать)))

Онлайн-курс Учет аренды по ФСБУ 25/2018 в 1С

Адиль сделал курс по учету аренды в программе 1С Бухгалтерия 8.3 (версия ПРОФ), который состоит из пяти видео:

  1. Аренда с признанием права пользования активом (без дисконтирования обязательств по аренде). Учет у арендатора.
  2. Аренда с признанием права пользования активом (с дисконтированием обязательств по аренде). Учет у арендатора.
  3. Учет лизинга в 1С Бухгалтерия 8.3 у лизингополучателя (без дисконтирования)
  4.  Учет лизинга в 1С Бухгалтерия 8.3 у лизингополучателя (с дисконтированием обязательства по аренде).
  5. Учет имущества, передаваемого в аренду, в программе 1С Бухгалтерия 8.3.

Курс полностью демонстрирует пошагово, как отражать аренду в 1С начиная от настройки функциональности программы (где поставить какую галочку), как принять к учету предмет аренды и до признания в налоговом учете арендных платежей и расчета отложенного налогового обязательства по ПБУ 18. Адиль прямо умница и записал все подробно и поэтапно. 

К каждой видеолекции я прикрепила текст с картинками из программы, который можно скачать и почитать.

Задумалась про тесты к курсу. Поняла, что в 1С это не вариант: курс и без этого просто хорош! Так что новым онлайн-курсом довольна и он замечателен. 

﻿Кому нужен курс, записывайтесь:

Новые онлайн-курсы по 1С

И еще я поняла, что нам нужен целый большой блок видеоуроков в 1С на «Клерке», и с Адилем расставаться я не хочу))) Короче, есть идея сделать прямо рубрику по 1С на «Клерке» и туда складывать все видео по разделам учета. Проблемных разделов много, и это всегда надо. Поэтому будем записывать работу в 1С разных участков работы бухгалтера. Кому что интересно и что нужно, пишите в комментариях и мы с этого и начнем.

Вебинар

А сейчас ловите новый онлайн-курс Учет аренды по ФСБУ 25/2018 в 1С. И 7 июля в 15:00 Адиль еще проведет вебинарпо Учету аренды по ФСБУ 25/2018 в 1С. 

Так что не забудьте записаться и послушать и задать все свои вопросы.

P.S. А это фото с нашего собрания «Клерка» и меня куда ни поставь, я везде училка))) На наши собрания уже пора продавать билеты, так как они реально интересные, команда крутая, есть чему поучиться у каждого и потенциал роста просто безумный!!! 

Елена Ярушкина
Елена Ярушкина
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