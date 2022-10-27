Первый бухгалтерский марафон. Раскрываем кухню. Часть 2

Тема личностного роста и прокачки карьеры интересна многим. Эту темы мы начали обсуждать с нашим экспертом Ириной Морозовой.
Справка
Ирина Морозова, аттестованный аудитор, главный бухгалтер, финансовый директор, практикующий психолог.
Более 17 лет работает в финансовой сфере и 10 лет занимается психологией.
Автор онлайн-курса «Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники» и канала «Счастливый бухгалтер».
В начале обсуждения мы хотели провести вебинар на тему личностного роста и в процессе начали формировать вопросы, которые надо затронуть. В результате пришло понимание что:
- во-первых, вопросов уже много и они не поместятся в один вебинар;
- во-вторых, мало все это услышать, надо это все проработать;
- в-третьих, это надо делать не в рамках вебинара точно.
Ну и поскольку опыт марафона был и у меня и у Ирины, то мы решили сделать первый бухгалтерский марафон Клерка Как бухгалтеру прокачать карьеру: цели, навыки, повышение дохода.
У многих бухгалтеров есть чувство неудовлетворенности от своей карьеры, от того как она выстраивается, от сочетания сфер своей жизни (карьеры, семьи, отдыха, увлечений). Это чувство особенно обостряется в период отчетности, когда увеличивается нагрузка и градус эмоций накаляется. Многие задумываются над вопросом: как перестроить свою жизнь, чтобы было более уравновешенно и комфортно.
И тут надо сначала осознать, что именно не устраивает и затем сделать шаг навстречу изменениям. Марафон – это начало.
Марафон – это возможность:
- уделить внимание себе;
- разобраться со своей собственность жизнью, своими желаниями и своими приоритетами;
- эмоционально расслабиться и получить новый опыт;
- прокачать свои навыки и обрести новый опыт;
- изменить свою жизнь и сделать ее лучше.
Позвольте себе с 7 по 11 ноября уделить внимание себе и своим желаниям. Давайте вместе проведем это время. Послушаем психолога, подумаем над своей жизнью, осознаем, что изменить и просто пообщаемся.
Присоединись к Марафону бухгалтеров!
Елена Ярушкина, руководитель центра обучения «Клерк»