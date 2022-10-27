Психология для бухгалтера

Первый бухгалтерский марафон. Раскрываем кухню. Часть 2

Рассказываю, как родилась идея Марафона для бухгалтеров.

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Тема личностного роста и прокачки карьеры интересна многим. Эту темы мы начали обсуждать с нашим экспертом Ириной Морозовой.

Справка

Ирина Морозова, аттестованный аудитор, главный бухгалтер, финансовый директор, практикующий психолог.

Более 17 лет работает в финансовой сфере и 10 лет занимается психологией.

Автор онлайн-курса «Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники» и канала «Счастливый бухгалтер».

В начале обсуждения мы хотели провести вебинар на тему личностного роста и в процессе начали формировать вопросы, которые надо затронуть. В результате пришло понимание что:

  • во-первых, вопросов уже много и они не поместятся в один вебинар;
  • во-вторых, мало все это услышать, надо это все проработать;
  • в-третьих, это надо делать не в рамках вебинара точно.

Ну и поскольку опыт марафона был и у меня и у Ирины, то мы решили сделать первый бухгалтерский марафон Клерка Как бухгалтеру прокачать карьеру: цели, навыки, повышение дохода.

У многих бухгалтеров есть чувство неудовлетворенности от своей карьеры, от того как она выстраивается, от сочетания сфер своей жизни (карьеры, семьи, отдыха, увлечений). Это чувство особенно обостряется в период отчетности, когда увеличивается нагрузка и градус эмоций накаляется. Многие задумываются над вопросом: как перестроить свою жизнь, чтобы было более уравновешенно и комфортно.

И тут надо сначала осознать, что именно не устраивает и затем сделать шаг навстречу изменениям. Марафон – это начало.

Марафон – это возможность:

  • уделить внимание себе;
  • разобраться со своей собственность жизнью, своими желаниями и своими приоритетами;
  • эмоционально расслабиться и получить новый опыт;
  • прокачать свои навыки и обрести новый опыт;
  • изменить свою жизнь и сделать ее лучше.

Позвольте себе с 7 по 11 ноября уделить внимание себе и своим желаниям. Давайте вместе проведем это время. Послушаем психолога, подумаем над своей жизнью, осознаем, что изменить и просто пообщаемся.

Присоединись к Марафону бухгалтеров!

Елена Ярушкина, руководитель центра обучения «Клерк»

Елена Ярушкина
Елена Ярушкина
Продюсер-методолог в Клерк

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