Страховые взносы

Отчетность по страховым взносам 2023

По страховым взносам произошли революционные изменения, которые связаны не только с объединением фондом и созданием Социального фонда России, но и вообще с порядком начисления и уплаты налогов, сборов и взносов в целом. Разберемся, что теперь и куда сдавать по страховым взносам в 2023 году.

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Страхователь обязан представлять сведения о суммах начисленных и уплаченных страховых взносов в ФНС и Социальный фонд. Расскажем кратко обо всех формах, а подробности вот тут.

Что сдается в налоговую

1. Расчет по страховым взносам. Утвержден приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.

Он представляется в налоговый орган ежеквартально не позднее 28-го числа месяца, следующего за расчетным или отчетным периодом.

Подавать его нужно в электронной форме по ТКС. Бумажная форма возможна, если у вас численность физлиц, получающих выплаты, не больше 10 человек.

2. Персонифицированные сведения о физических лицах. Утверждены приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.

Сдается ежемесячно не позднее 25 числа.

Что сдается в Социальный фонд

В Социальный фонд сдается форма ЕФС-1. Аббревиатура расшифровывается как Единая форма сведений. Она состоит из двух разделов и нескольких подразделов.

ЕФС-1

Отчет заменяет собой старые формы 4-ФСС, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и ДСВ-3.

Срок сдачи – 25 число.

Обратите внимание, что СЗВ-М эта единая форма не заменяет. Подобный отчет вообще не будет сдаваться в СФР, СЗВ-М заменяют персонифицированные сведения, которые сдаются в ФНС.

Форма, по сути, конструктор и сдается с разделами и подразделами, соответствующими поводу её сдачи.

Подробное ее заполнение по разделам есть в курсе Новые правила страховых взносов в 2023 году.

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  • применять новые тарифы страховых взносов;
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Елена Ярушкина
Елена Ярушкина
Продюсер-методолог в Клерк

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Страховые взносы

Отчетность по страховым взносам 2023

По страховым взносам произошли революционные изменения, которые связаны не только с объединением фондом и созданием Социального фонда России, но и вообще с порядком начисления и уплаты налогов, сборов и взносов в целом. Разберемся, что теперь и куда сдавать по страховым взносам в 2023 году.

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