Отчетность по страховым взносам 2023

Страхователь обязан представлять сведения о суммах начисленных и уплаченных страховых взносов в ФНС и Социальный фонд. Расскажем кратко обо всех формах, а подробности вот тут.
Что сдается в налоговую
1. Расчет по страховым взносам. Утвержден приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.
Он представляется в налоговый орган ежеквартально не позднее 28-го числа месяца, следующего за расчетным или отчетным периодом.
Подавать его нужно в электронной форме по ТКС. Бумажная форма возможна, если у вас численность физлиц, получающих выплаты, не больше 10 человек.
2. Персонифицированные сведения о физических лицах. Утверждены приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.
Сдается ежемесячно не позднее 25 числа.
Что сдается в Социальный фонд
В Социальный фонд сдается форма ЕФС-1. Аббревиатура расшифровывается как Единая форма сведений. Она состоит из двух разделов и нескольких подразделов.
ЕФС-1
Отчет заменяет собой старые формы 4-ФСС, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и ДСВ-3.
Срок сдачи – 25 число.
Обратите внимание, что СЗВ-М эта единая форма не заменяет. Подобный отчет вообще не будет сдаваться в СФР, СЗВ-М заменяют персонифицированные сведения, которые сдаются в ФНС.
Форма, по сути, конструктор и сдается с разделами и подразделами, соответствующими поводу её сдачи.
Подробное ее заполнение по разделам есть в курсе Новые правила страховых взносов в 2023 году.
Приходи на курс и научись:
- применять новые тарифы страховых взносов;
- разбираться в пониженных тарифах;
- заполнять форму ЕФС-1;
- делать новые уведомления;
- оплачивать страховые взносы.
По окончании курса получи удостоверение о повышении квалификации на 40 академических часов и сертификат ИПБ России на 10 часов.
Выбери удобный поток и присоединись к бухгалтерам, которые ценят свое время и нервы!