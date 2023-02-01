НДПИ

Если камень - орудие пролетариата, то щебень - орудие налоговика

Камень, а точнее щебень преткновения последних пары лет – определение вида полезного ископаемого для целей налога на добычу полезных ископаемых – в прошлом году массово накрыл представителей горнодобывающей отрасли.

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На Фонтанке даже была статья, где представители компаний, добывающих строительный камень, эмоционально возмущались внезапным многомиллионным доначислениям и изменению правоприменительной практики в отношении определения метода определения налога.

Действительно, правоприменительная практика развернулась, отвергая как более ранние определения ВАС, так и принцип правовой определенности, гарантированный НК и поддерживаемый КС.

Судами отвергались все доводы налогоплательщиков: правильные и обоснованные, включая доводы о проведенных ранее проверках и о квалификации внесенных летом изменений в главу 26 НК.

Но кажется забрезжила надежда!

МИ ФНС № 18 по Челябинской обл. провела выездную проверку компании ООО «ПНК-Урал», доначислив почти 31,5 млн. руб. НДПИ.

Интересен факт, что компания ООО «ПНК-Урал» принадлежит Артёму Юрьевичу Чайке, сыну того самого экс-прокурора.

Поэтому, несмотря на проигранную первую инстанцию в суде (аргументация суда не самая сильная, на мой взгляд) запасаемся попкорном и следим за развитием событий (Дело А76-24628/2022).

Будет еще суд с ИФНС по еще одному решению, но там пока отложились – дело совсем свежее (Дело №А76-38320/2022). Так что надеемся на детей слуг народа – может, они смогут то, что неподвластно простым смертным.

Кстати, входящая у ту же группу АО «ПНК» в 2022 году зарегистрировала аж семь щебеночных заводов.

Если не смогут обосновать деловую цель, отличную от неуплаты НДПИ с реализации щебня, то, возможно, нас ждет вторая часть марлезонского балета – про дробление бизнеса.

Хотя из-за внесенных изменений в НК, возможно, разделение производственного процесса потеряет экономический смысл.

Вообще, попавшим под «замес» камне- и щебне- добытчикам я бы советовала идти в суд, несмотря на сложность и почти невозможность «отбить» все доначисления.

Во-первых, есть некоторые нюансы в расчете налога, позволяющие несколько снизить сумму (например, расчет НДПИ, исходя из количества ПИ, прошедшего полный технологический цикл переработки, или применение 0% ставки НДПИ к нормативным технологическим потерям).

А во-вторых, незаконность перемены правоприменительной практики очевидна судьям намного больше, чем мне, причем, настолько, что высшие суды стараются уклониться от рассмотрения по существу дел по НДПИ, а законодатель внес поправки в НК.

Поэтому, мне кажется, есть небольшая надежда совместными усилиями повернуть суды лицом к налогоплательщикам.

В конце концов, есть пример ст. 54.1 НК, применение которой постоянно меняется на уровне судов, в т.ч. ВС.

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