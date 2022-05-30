Сопровождение 1С: когда нужен свой штат, а когда лучше пойти к подрядчику?

Если у вас есть внедренные продукты 1С, то вам необходимы ресурсы на их сопровождение и поддержку – ежедневный сервис, внесение необходимых изменений, а также оптимизацию программы под ваши потребности.

Сопровождение 1C: зачем это нужно?

Чтобы решать возникающие инциденты при работе с базой, исправлять функциональные ошибки;

объяснять и исправлять ошибки при недопонимании логики у пользователей (линия консультаций);

осуществлять установку и обновление компонентов;

дорабатывать 1С, если есть потребность в изменении основного функционала;

программировать нетиповые решения для настройки под ваши задачи: например, сформировать отчет с нужными данными, настроить инструменты, которых нет в базовом решении;

настраивать типовую или нетиповую интеграцию между базами 1С, если в компании есть несколько внедренных программ– «1С:Бухгалтерия», «1С:Управление торговлей» , «1С:ERP Управление предприятием» и т.д.

выполнять работы по администрированию 1С: контролировать нагрузку на серверы, адаптировать настройки ПО под работу баз, искать и устранять проблемные запросы.

Команда на сопровождение в штате

Вы можете переложить ответственность за сопровождение продуктов 1С на свой IT-отдел, если у ваших специалистов есть соответствующие компетенции и опыт работы. Если же таких компетенций у них нет, то придется оплатить их обучение либо нанять новую команду. Из кого будет состоять эта команда?

Для обеспечения отказоустойчивости работы всех систем 1С вам необходимо принять в штат и обучить как минимум:

двух разработчиков для внесения изменений в код и установки обновлений (сотрудники будут заменять друг друга на период отпусков и больничных);

двух консультантов для обслуживания запросов сотрудников (бесперебойную работу будут выполнять два взаимозаменяемых сотрудника);

одного администратора для настройки сопровождения инфраструктуры.

Итого: минимум 5 человек.

Если посчитать, то работа этих специалистов в штате с учетом налогов обойдется вам минимум в 5 млн рублей в год. Кроме того, вы должны заложить в смету на содержание штата регулярное обучение 1С.

А что если этот штат будет заниматься другими задачами параллельно?

Конечно, штатных сотрудников можно нагрузить и дополнительными обязанностями. Однако если нагрузка по сопровождению 1С будет слишком высокой, то им не удастся качественно выполнять все эти функции. Очень многое будет зависеть от объема задач по сопровождению, от количества баз и пользователей системы.

Когда выгодно набирать команду в штат

Нет четких критериев, по которым можно сказать, нужна ли вам команда для сопровождения в штат или нет. Все зависит от индивидуальных особенностей компании. Штат из 20 сотрудников может генерировать 100 запросов ежедневно, а штат в 100 человек может выдавать всего 20 запросов. Основной критерий – это загрузка сопровождения. Чем больше запросов – тем выше нагрузка.

Свой штат на сопровождение целесообразно иметь, когда:

У вас есть регулярные запросы на сопровождение, и они загружают штатных сотрудников на 80-85%. Конфигурация 1С довольно сильно изменена под ваши нужды, и стороннему программисту сложно разобраться в вашем коде.

В остальных случаях лучше заказать комплексное сопровождение на аутсорсе.

Мнение специалиста

Когда вы покупаете часы сопровождения на аутсорсе, то у вас перестает болеть голова из-за того, сколько человек будет работать над вашим проектом, как будут решаться вопросы с больничными и отпусками, как обучать персонал и мотивировать его на развитие. Сертифицированный партнер поможет решить проблему быстро и качественно. Если возникла ошибка или потребность внедрения нового функционала, вы просто создаете запрос в системе, и подрядчик все исправляет в соответствии с условиями контракта и вашего тарифа. Вы не платите за простой, если все работает исправно. И хотя часы аутсорса всегда стоят дороже, чем часы штатных специалистов, но, как показывает практика, если вы подберете правильный тариф на сопровождение, то вы получите хороший сервис и сэкономите деньги.

Кто оказывает услуги по сопровождению 1С

Фрилансеры

Если у вас небольшая компания, а задач по сопровождению не так много и они несложные, то вы можете воспользоваться услугами фрилансера.

Плюсы фрилансеров:

низкая стоимость работ

Минусы фрилансеров:

низкая степень ответственности: что-то сделал и забыл;

невысокие компетенции;

часто ограничение по выполнению задач: не все им по силам.

Ресурсные центры

Если вам нужно усиление собственного штата или стоит нетиповая задача для разработчика, то вы можете обратиться в ресурсный центр и нанять специалиста “в аренду”.

Плюсы ресурсных центров:

хороший выбор специалистов с разными компетенциями,

специалист работает на вас фултайм, но вы не платите за него налоги.

Минусы ресурсных центров:

нужный вам специалист может заболеть или находиться в отпуске,

часто отсутствуют лицензии и статусы 1С,

не могут оказывать услуги в рамках ИТС,

не берутся за небольшие задачи, которые можно выполнить за несколько часов,

стоимость специалистов часто завышена,

нужно загружать “арендованного” специалиста на весь период аренды, чтобы избежать простоя, а также контролировать сроки выполнения задач.

Сертифицированные партнеры

Если у вас потребность в постоянном сопровождении 1С, или стоит нетиповая задача на доработку, или нужно выполнить сложную задачу, которая требует работы специалиста определенной квалификации– во всех этих случаях вы можете обратиться к одному из партнеров 1С. Партнерство – это очень высокий статус, который подтверждает компетенции и квалификации специалистов. Все партнеры есть на сайте 1С.

Плюсы партнеров 1С:

высокий уровень компетенций у специалистов,

подтвержденный опыт работы,

можно выбрать схему сотрудничества в соответствии с вашим запросом: это может быть почасовой тариф или фиксированная абонентская плата,

гибкие тарифные планы, которые учитывают ваш ежемесячный объем задач на сопровождение.

Минусы партнеров 1С:

Час работы специалиста стоит дороже, чем час работы в найме.

Какие факторы следует учесть при выборе исполнителя

Наличие подтвержденных компетенций, сертификатов 1С.

Опыт реализации задач в вашей отрасли.

Качество и количество клиентов в вашей отрасли.

Перечень работ, которые оказывают по договору (вы можете заключить договор, а в процессе сотрудничества выяснить, что подрядчик не выполняет ряд работ).

Скорость реакции на запрос.

Рейтинг 1С (размещен на сайте 1С, постоянно обновляется).

Плюсы сопровождения 1С на аутсорсе

Аутсорс – это оплата только за отработанные часы в соответствии с выбранным тарифом. Тариф можно настроить, исходя из среднего объема задач на сопровождение ежемесячно.

Вам не нужно обучать персонал и мотивировать его. Вся работа ложится на подрядчика.

У внешнего персонала, как правило, очень сильные компетенции. Ваши задачи будут выполнять те сотрудники подрядчика, которые с ними точно справятся.

Подтвержденность компетенций и опыта работы сертификатами 1С.

Есть гибкие пакеты. У вас будет возможность заключения договора на необходимое количества часов в месяц или на разовую задачу.

Высокая скорость реакции и решения вопросов. Эти пункты прописаны в договоре.

Наличие службы Service Desk для учета заявок и систем регулярной отчетности.

Как мы в bobday оказываем услугу по сопровождению 1С

Bobday – это официальный партнер 1С, и мы можем предложить заключение договора на сопровождение и выполнить весь комплекс работ с ПО. Готовы адаптировать функционал различных конфигураций (УХ, ERP, УТ, УПП, ЗУП и др.) под потребности вашей компании, решить проблемы ваших сотрудников при работе с базами 1С, провести обучение персонала и многое другое.

У нас доступны гибкие тарифы на сопровождение. Так, мы можем заключить с вами договор на абонентское обслуживание и работать указанное количество часов по вашим запросам. Или же мы можем заключить рамочный договор с открытым объемом работ с оплатой в конце месяца по выставленным актам.

В завершение

Если перед вами встал выбор, кому передать сопровождение и обратиться за поддержкой, то рассмотрите все возможные варианты, чтобы принять правильное решение для вашей компании. Если у вас возникли сомнения в надежности и качестве того или иного подрядчика, то вы всегда можете протестировать его и заказать услугу на короткий отрезок времени. Помните, что качественное сопровождение 1С убережет вас от фатальных ошибок и их последствий в виде потерянных клиентов и сорванных сделок. Удачи в бизнесе – и 1С вам в помощь!