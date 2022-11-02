Как оформить инвестиции в ООО, если срок их внесения составляет более 6 месяцев (увеличение уставного капитала не работает)

Однако закон об ООО устанавляет ограничение, по которому вклад при увеличении уставного капитала может быть внесён не позднее чем в течение 6 месяцев с момента заключения сделки (или принятия решения ОСУ). Это ограничение порой серьёзно мешает юридической реализации экономической схемы сделки, предусматривающей больший срок внесения инвестиций.

В этой статье я расскажу о способах оформления инвестиций, срок внесения которых превышает 6 месяцев.

Речь в статье, конечно же, пойдёт о cash-in инвестициях, то есть о средствах, попадающих во владение компании и направляемых на её развитие, а не cash-out, когда средства попадают в личное владение фаундеров.

Основных способов оформить инвестиции, срок внесения которых составляет более 6 месяцев, я выделяю три:

Покупка инвестором казначейской доли (то есть доли, принадлежащей самой компании)

В этом случае инвестор приобретает долю в компании у самой компании по договору купли-продажи, и поскольку продавцом доли является сама компания, то инвестиции попадают в саму компанию (cash-in) и срок внесения инвестиций (рассрочки выкупных платежей) здесь не ограничен. Казначейской доле посвящена статья 24 Федерального закона об ООО.

Однако для того, чтобы казначейская доля появилась, нужно постараться. Для этого, чаще всего, в компанию временно вводят фиктивного участника с нужным размером доли, и сразу после входа в компанию такой участник:

выходит из компании;

получает официально выплату стоимости своей доли (лучше выплату оформить отдельным договором, в котором договориться о невысоком размере действительной стоимости доли, такое соглашение поддерживается судебной практикой);

в результате в компании образуется казначейская доля, которая может быть продана по модели кэш-ин инвестору с рассрочкой/отсрочкой платежей без ограничения по времени.

Кстати, договор купли-продажи казначейской доли не подлежит нотариальному удостоверению.

В своей практике я, бывает, использую данный способ структурирования инвестиционной сделки с рассрочкой/отсрочкой платежей сроком более 6 месяцев, но нужно понимать, что несмотря на внешнюю простоту, оформление такой сделки является довольно долгим и сложным процессом, ибо грамотный ввод и вывод (из компании) фиктивного участника сами по себе являются не самой простой итерацией.

Внесение инвестором вклада при увеличении уставного капитала + довнесение инвестором (после приобретения доли) инвестиций в виде вкладов в имущество компании

Данный способ является смешанным и подразумевает, что часть инвестиций (вносимых в пределах 6 месяцев) вносятся «классическим» способом через увеличение уставного капитала, а остальная часть (вносимая за пределами срока 6 месяцев) вносятся в форме вкладов в имущество компании.

Так, статьёй 27 Федерального закона об ООО предусмотрено, что по решению ОСУ (общего собрания участников общества) участники обязаны вносить вклады в имущество общества. При этом уставом компании может быть предусмотрено, что такие вклады могут вноситься участниками непропорционально принадлежащим им долям. Это означает, что инвестор может после приобретения доли в компании стать обязанным (конечно, он заранее осознаёт такую обязанность, ибо эта процедура является частью сделки) внести инвестиции в виде вклада в имущество компании. При этом другие участники тоже должны будут внести вклады в имущество, но их вклады могут быть символическими (формальными) – в размере, условно, нескольких сотен рублей (это тоже заранее обговаривается, как часть процедуры инвестиционной сделки).

Для реализации указанной схемы инвестиционной сделки необходимо:

во-первых, грамотно подготовить устав (включить в него, как минимум, условие о непропорциональном внесении участниками вкладов в имущество компании);

в имущество компании); во-вторых, обеспечить голосование участников «ЗА» непропорциональное внесение вкладов в имущество компании – такое решение можно сделать условно сразу, либо обеспечить его принятие в будущем с помощью корпоративного договора.

Внесение инвестиций в рамках реализации конвертируемого займа

Данный способ внесения инвестиций сейчас закреплён в статье 19.1 Федерального закона об ООО. Он предусматривает, что инвестор может финансировать компанию в виде предоставления ей займов в течение, в том числе, длительного периода времени и затем, в случае возникновения у инвестора соответствующего желания, инвестор может приобрести долю в компании, оплатив её суммой ранее предоставленных компании займов.

Модель конвертируемого займа не гарантирует, что инвестор обязательно осуществит конвертацию займа в долю, что в некоторой степени является «минусом» этой схемы (поскольку если не произойдет конвертации, то у компании останутся долги по займам, которые придётся возвращать). Однако закон не ограничивает возможность заключения дополнительных соглашений между компанией и инвестором, обеспечивающих, в том числе, обязанность инвестора конвертировать требование по займам в долю в компании. Конечно, законодательно такая возможность в рамках структурирования конвертируемого займа не предусмотрена, однако её реализация возможна в рамках легального юридического творчества.

С уважением, Евгений Рябов, инвестиционный и корпоративный юрист, автор книги «Стартап и инвестор: правила игры»

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