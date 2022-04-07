Аккредитованные ИТ-организации. Выездные налоговые проверки: проверять или не проверять, вот в чем вопрос. Как по закону?

Такая мера принята в рамках государственной поддержки ИТ-бизнеса в условиях экономических и финансовых ограничений, а также во исполнение Указа Президента № 83 от 02 марта 2022 г. «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации» и по поручению Минфина России от 18.03.2022 г. № 03-02-06/21331 «О принятии мер, направленных на освобождение аккредитованных организаций от налогового контроля на срок до трех лет».

Напоминаю хронологию издания нормативно — правовых документов:

Первым вышел Указ Президента Российской Федерации № 83 от 02.03.2022 г. «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в России», в котором Правительству Российской Федерации постановлено принять меры, направленные на освобождение аккредитованных организаций от налогового контроля на срок до трех лет.

Во исполнении данного указа было издано письмо Министерство Финансов от 18.03.2022 г. № 03-02-06/21331 «О принятии мер, направленных на освобождение аккредитованных организаций от налогового контроля на срок до трех лет».

В соответствии с письмом Минфина от 18.03.2022 г. № 03-02-06/21331, ФНС России поручено приостановить до 03.03.2025 включительно в отношении организаций, получивших документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 18.06.2021 N 929 «О государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий», проведение выездных (повторных выездных) налоговых проверок, за исключением проверок, назначенных с согласия руководителя, заместителя руководителя вышестоящего налогового органа, руководителя, заместителя руководителя ФНС России.

Во исполнении поручения Министерства финансов ФНС России было составлено письмо от 24.03.2022 N СД-4-2/3586@ «О назначении ВНП в отношении аккредитованных IT-организаций», согласно которому проведение выездных (повторных выездных) налоговых проверок, за исключением проверок, назначенных с согласия руководителя (заместителя руководителя) вышестоящего налогового органа, руководителя (заместителя руководителя) ФНС России, положено приостановить до 03.03.2025 включительно.

Дополнительно, уже после письма Министерства Финансов от 18.03.2022 г. № 03-02-06/21331, был принят нормативно-правовой акт — Постановление Правительства РФ от 24.03.2022 N 448 «Об особенностях осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в отношении аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 24.03.2022 № 448 в отношении объектов контроля аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, включенных в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий в соответствии с Положением о государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 2021 г. N 929 «О государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий», в 2022 — 2024 годах не допускается осуществление видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (за исключением проведения профилактических мероприятий в виде консультирования, информирования, самообследования).

Несмотря на то, что указанные законы не регулируют налоговый контроль, но определение и состав видов государственного контроля приводится именно в них. Так в соответствии с п.5 ст. 2 Закона 248-ФЗ от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также пп. 4 ст.3.1 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» налоговый контроль является видом государственного контроля, таким образом Постановление Правительства 448 распространяется и на налоговый контроль в том числе.

В п. 4 Постановления Правительства РФ от 24.03.2022 N 448 сказано, что проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проверок, проведение которых не допускается в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, не завершенных на день вступления в силу настоящего постановления, не допускается.

Такие контрольные (надзорные) мероприятия, проверки подлежат завершению в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления путем составления акта контрольного (надзорного) мероприятия, проверки с внесением контрольным (надзорным) органом, органом контроля в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий, Единый реестр проверок соответствующих сведений.

Выдача предписаний по результатам проведения контрольных (надзорных) мероприятий, проверок, не завершенных на день вступления в силу настоящего постановления, не допускается.

В соответствии с главой 14 Налогового кодекса РФ выездная налоговая проверка, а также вынесение акта по результатам выездной налоговой проверки отнесена к налоговому контролю.

Резюмируя вышеизложенное, вывод однозначный — выездные проверки не могут назначаться территориальной инспекцией вплоть до 03.03.2025 года для аккредитированных ИТ — компаний.

Что касается уже назначенных налоговых проверок, до даты выхода Постановления Правительства 448 и письма ФНС от 24.03.2022 N СД-4-2/3586@ «О назначении ВНП в отношении аккредитованных IT-организаций», инспекция должна прекратить выездную проверку в течение 5 рабочих дней с момента публикации Постановления Правительства № 448, оформив справку о завершение проверки. Никаких доначислений налогов, штрафов и пеней инспекция не может накладывать на аккредитированную ИТ организацию.

Как и решение о выездной проверке принимает руководитель (заместитель руководителя) налоговой инспекции (УФНС по региону, ФНС России), которая будет ее проводить (п. 1 ст. 89, п. 1 ст. 89.1 НК РФ), так и справка о ее завершении должна оформляться решением руководителя (заместителя руководителя) налоговой инспекции.

Отметим, что в силу п. 6.22 Приказа Минфина России от 17.07.2014 N 61н «Об утверждении Типовых положений о территориальных органах Федеральной налоговой службы» согласование ФНС осуществляется исключительно повторных выездных налоговых проверок налогоплательщиков (пп. 1 п. 10 ст. 89 НК РФ). Поэтому в настоящий момент разрешено проведение только повторных выездных проверок, с согласования Федеральной налоговой службы или управления федеральной налоговой службы по субъекту Российской Федерации (при трехуровневом контроле).