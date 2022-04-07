Аккредитованные ИТ-организации. Выездные налоговые проверки: проверять или не проверять, вот в чем вопрос. Как по закону?

Такая мера принята в рамках государственной поддержки ИТ-бизнеса в условиях экономических и финансовых ограничений, а также во исполнение Указа Президента № 83 от 02 марта 2022 г. «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации» и по поручению Минфина России от 18.03.2022 г. № 03-02-06/21331 «О принятии мер, направленных на освобождение аккредитованных организаций от налогового контроля на срок до трех лет».
Напоминаю хронологию издания нормативно — правовых документов:
- Первым вышел Указ Президента Российской Федерации № 83 от 02.03.2022 г. «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в России», в котором Правительству Российской Федерации постановлено принять меры, направленные на освобождение аккредитованных организаций от налогового контроля на срок до трех лет.
- Во исполнении данного указа было издано письмо Министерство Финансов от 18.03.2022 г. № 03-02-06/21331 «О принятии мер, направленных на освобождение аккредитованных организаций от налогового контроля на срок до трех лет».
- В соответствии с письмом Минфина от 18.03.2022 г. № 03-02-06/21331, ФНС России поручено приостановить до 03.03.2025 включительно в отношении организаций, получивших документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 18.06.2021 N 929 «О государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий», проведение выездных (повторных выездных) налоговых проверок, за исключением проверок, назначенных с согласия руководителя, заместителя руководителя вышестоящего налогового органа, руководителя, заместителя руководителя ФНС России.
- Во исполнении поручения Министерства финансов ФНС России было составлено письмо от 24.03.2022 N СД-4-2/3586@ «О назначении ВНП в отношении аккредитованных IT-организаций», согласно которому проведение выездных (повторных выездных) налоговых проверок, за исключением проверок, назначенных с согласия руководителя (заместителя руководителя) вышестоящего налогового органа, руководителя (заместителя руководителя) ФНС России, положено приостановить до 03.03.2025 включительно.
- Дополнительно, уже после письма Министерства Финансов от 18.03.2022 г. № 03-02-06/21331, был принят нормативно-правовой акт — Постановление Правительства РФ от 24.03.2022 N 448 «Об особенностях осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в отношении аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
- В соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 24.03.2022 № 448 в отношении объектов контроля аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, включенных в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий в соответствии с Положением о государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 2021 г. N 929 «О государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий», в 2022 — 2024 годах не допускается осуществление видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (за исключением проведения профилактических мероприятий в виде консультирования, информирования, самообследования).
Несмотря на то, что указанные законы не регулируют налоговый контроль, но определение и состав видов государственного контроля приводится именно в них. Так в соответствии с п.5 ст. 2 Закона 248-ФЗ от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также пп. 4 ст.3.1 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» налоговый контроль является видом государственного контроля, таким образом Постановление Правительства 448 распространяется и на налоговый контроль в том числе.
В п. 4 Постановления Правительства РФ от 24.03.2022 N 448 сказано, что проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проверок, проведение которых не допускается в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, не завершенных на день вступления в силу настоящего постановления, не допускается.
Такие контрольные (надзорные) мероприятия, проверки подлежат завершению в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления путем составления акта контрольного (надзорного) мероприятия, проверки с внесением контрольным (надзорным) органом, органом контроля в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий, Единый реестр проверок соответствующих сведений.
Выдача предписаний по результатам проведения контрольных (надзорных) мероприятий, проверок, не завершенных на день вступления в силу настоящего постановления, не допускается.
В соответствии с главой 14 Налогового кодекса РФ выездная налоговая проверка, а также вынесение акта по результатам выездной налоговой проверки отнесена к налоговому контролю.
Резюмируя вышеизложенное, вывод однозначный — выездные проверки не могут назначаться территориальной инспекцией вплоть до 03.03.2025 года для аккредитированных ИТ — компаний.
Что касается уже назначенных налоговых проверок, до даты выхода Постановления Правительства 448 и письма ФНС от 24.03.2022 N СД-4-2/3586@ «О назначении ВНП в отношении аккредитованных IT-организаций», инспекция должна прекратить выездную проверку в течение 5 рабочих дней с момента публикации Постановления Правительства № 448, оформив справку о завершение проверки. Никаких доначислений налогов, штрафов и пеней инспекция не может накладывать на аккредитированную ИТ организацию.
Как и решение о выездной проверке принимает руководитель (заместитель руководителя) налоговой инспекции (УФНС по региону, ФНС России), которая будет ее проводить (п. 1 ст. 89, п. 1 ст. 89.1 НК РФ), так и справка о ее завершении должна оформляться решением руководителя (заместителя руководителя) налоговой инспекции.
Отметим, что в силу п. 6.22 Приказа Минфина России от 17.07.2014 N 61н «Об утверждении Типовых положений о территориальных органах Федеральной налоговой службы» согласование ФНС осуществляется исключительно повторных выездных налоговых проверок налогоплательщиков (пп. 1 п. 10 ст. 89 НК РФ). Поэтому в настоящий момент разрешено проведение только повторных выездных проверок, с согласования Федеральной налоговой службы или управления федеральной налоговой службы по субъекту Российской Федерации (при трехуровневом контроле).