Как удаленно открыть счет в Казахстане и оплачивать зарубежные сервисы из России. Решение для физлиц и юрлиц

В марте оказалось, что нам невозможно оплачивать ряд облачных сервисов, так как наши карты перестали принимать. Многие наши коллеги столкнулись с этим. Да, конечно, у нас есть возможность все полностью реализовать самим, но, как представлю, сколько это будет для меня стоить и сколько времени ребят придется затратить на тривиальные, скучные задачи, что мозг начинает думать.
К тому времени мы уже начали работать с одним Банком из Казахстана. Отношения были нормальные — когда в Казахстане случилась непонятная история в январе 2022, я звонил коллегам и поддерживал их словами. Обратившись к отделу инноваций в марте 2022, достаточно быстро получил контакт вице-президента из прайвета. Пообщавшись с банкиром, мы обсудили возможности развития их бизнеса в плане привлечения клиентов из России, учитывая складывающуюся ситуацию.
Шаг 1
У Банка из Казахстана есть рублевые счета, доллары, тенге, конечно, и прочие валюты. При этом, движение, по сути, ничем не ограничивается. Хочешь в ЕС доллары — пожалуйста. Хочешь из Вьетнама получить доллары — работает.
Первым делом попросил ребят знакомых из российского банка попробовать провести рублевый платеж и получить согласование фин.мониторинга, что такой платеж ничем не ограничен. Со счета (руб) физика на счет физика (руб) в Казахском банке. Норм.
Все прошло, но чуть дольше чем обычно — вместо часов теперь срок измеряется днями, но тем не менее норм. Работает.
Шаг 2
Для того что бы открыть счет в этом банке, мне необходимо было получить ИИН (Индивидуальный идентификационный номер). Пришлось немного разобраться в вопросе.
Вот такие есть варианты:
- в посольстве в Москве (почему-то консульства в Санкт-Петербурге, Казани и т.д. не работают по этому вопросу);
- выдать доверенность на гражданина в Казахстане.
Протестировали оба варианта. Оба работают.
Но вот сроки... Они очень разнятся в зависимости от канала:
- в посольстве 13 дней;
- по доверенности 1 рабочий день.
Второй канал предпочтительнее, но затратнее.
Шаг 3
Для работы с банковским приложением необходима симка. Мне предложили выпустить доверенность на сотрудника Банка. Я как бы понимаю, что можно доверять, но если это будет масштабироваться, то такая дыра в безопасности рано или поздно приведет к фроду.
Закон Мерфи, что б его)))
Пришлось просить ребят из Банка сделать возможность использовать российскую симку. Тем более мы же понимаем насколько это тривиальная задача, которая не требует особых затрат.
Не прошло и 3 недель, мне сообщили, что они реализовали. Я протестил. Да, работает — СМС приходит на мой номер. Но тут пришла новая задача.
Шаг 4
Проверка комплайнс.
Как вам, наверняка, известно списки граждан РФ, на которых ввели те или иные санкции регулярно пополнятся. А это жесть. Каждого гражданина РФ теперь комплайнс должен проверять. Почему? Конечно, не потому, что им так хочется усложнить процедуру. Риски для Банка. Опять таки Закон Мерфи. Если есть риски и их не купировать процедурно, то рано или поздно они реализуются. Хотя и процедурно все на свете не закрыть, но хотя бы снизить.
В итоге дополнительно попросили выписки из российского банка, где я обслуживаюсь за 6 мес. Место работы, должность. ИНН российский. Описание планируемых операций.
Наши первые клиенты, на ком мы тестим всю механику, предоставили. Одобрение пришло через 4 дня. Что мне кажется очень долгим. К тому же, мне пришлось задействовать ресурс вице-президента, что бы немного подтолкнуть коллег из комплайнса. При масштабировании надо закладывать от 1 недели до 2, если не автоматизировать эти процессы. Автоматизировать как вы сами понимаете не сложно. Надо только поддерживать актуальность баз и настроить фронты для комплайнс. Не знаю, сделают или нет коллеги в ближайшее время. По какой-то причине не хотят.
Шаг 5 (на сегодня)
В будущем планируется немного изменить логистику и процессы. Но пока так.
В Москве происходит встреча с сотрудниками Банка. В Казахстане достаточно сложно с упрощенной идентификацией, поэтому им нужно идентификация сразу двух сотрудников.
С определенной периодичностью в Москву прилетают сотрудники. Клиент встречается для идентификации и подписывает необходимые заявления.
Шаг 6
На следующий рабочий день в мобильном приложении Банка клиент сможет уже зарегистрироваться по российскому номеру телефона и по ранее выданному ИИН. Сразу будет доступна виртуальная карта и все счета.
Но вот тут прячется маленький такой подвох. Коллеги реализовали российский телефон только для iPhone, Android пока в пролете(( Обещают, что скоро и для Android будет новая версия приложения.
Пластик выпускается еще 3-4 дня и потом курьером отправляется клиенту.
Шаг 7
Пополнение и использование. Для этого необходимо перевести с рублевого счета российского банка на свой рублевый счет в казахском банке. Если у вас есть в приложении российского банка функция «перевод через SWIFT», то даже ходить никуда не надо. Иначе придется заехать в отделение и провести перевод через кассу.
Перевод сейчас идет 2-3 рабочих дня. Когда увидите на своем счете рубли, то там же в мобильном приложении можно будет купить тенге и на них уже купить, например, доллар.
Курс на утро 8 апреля составил 81.07 при двойной конвертации.
А далее все как обычно — можно уже будет оплачивать подписки на иностранных сайтах, использовать эту карту для оплаты в других странах, переводить средства в другие банки и т.д.
Шаг 8
Налоговая. По Российскому законодательству гражданин обязан уведомить ФНС об открытии счета в иностранном Банке. Если не сделать это в течение 30 дней, то будет штраф в размере 5 тыс. руб. Так же раз в год необходимо предоставить отчет о движении средств.
Это несложная процедура. Но для наших клиентов мы предложим сервис, который возьмет на себя всю бюрократическую процедуру.
Шаг 9
Закрытие счета. Договорились, что клиенту достаточно будет отправить отсканированное заявление на закрытие счетов отправка оригиналов курьером.
Расчетный счет для юридических лиц
Сейчас хотим протестировать открытие счетов для российских юрлиц. Если кто-то из читателей хочет войти в тестовую группу и пройти все процессы совместно с нами, то вы можете написать прямо в комментариях на «Клерке» или в телеграм @alex_vitte