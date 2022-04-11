Как удаленно открыть счет в Казахстане и оплачивать зарубежные сервисы из России. Решение для физлиц и юрлиц

В марте оказалось, что нам невозможно оплачивать ряд облачных сервисов, так как наши карты перестали принимать. Многие наши коллеги столкнулись с этим. Да, конечно, у нас есть возможность все полностью реализовать самим, но, как представлю, сколько это будет для меня стоить и сколько времени ребят придется затратить на тривиальные, скучные задачи, что мозг начинает думать.

К тому времени мы уже начали работать с одним Банком из Казахстана. Отношения были нормальные — когда в Казахстане случилась непонятная история в январе 2022, я звонил коллегам и поддерживал их словами. Обратившись к отделу инноваций в марте 2022, достаточно быстро получил контакт вице-президента из прайвета. Пообщавшись с банкиром, мы обсудили возможности развития их бизнеса в плане привлечения клиентов из России, учитывая складывающуюся ситуацию.

Шаг 1

У Банка из Казахстана есть рублевые счета, доллары, тенге, конечно, и прочие валюты. При этом, движение, по сути, ничем не ограничивается. Хочешь в ЕС доллары — пожалуйста. Хочешь из Вьетнама получить доллары — работает.

Первым делом попросил ребят знакомых из российского банка попробовать провести рублевый платеж и получить согласование фин.мониторинга, что такой платеж ничем не ограничен. Со счета (руб) физика на счет физика (руб) в Казахском банке. Норм.

Все прошло, но чуть дольше чем обычно — вместо часов теперь срок измеряется днями, но тем не менее норм. Работает.

Шаг 2

Для того что бы открыть счет в этом банке, мне необходимо было получить ИИН (Индивидуальный идентификационный номер). Пришлось немного разобраться в вопросе.

Вот такие есть варианты:

в посольстве в Москве (почему-то консульства в Санкт-Петербурге, Казани и т.д. не работают по этому вопросу);

выдать доверенность на гражданина в Казахстане.

Протестировали оба варианта. Оба работают.

Но вот сроки... Они очень разнятся в зависимости от канала:

в посольстве 13 дней;

по доверенности 1 рабочий день.

Второй канал предпочтительнее, но затратнее.

Шаг 3

Для работы с банковским приложением необходима симка. Мне предложили выпустить доверенность на сотрудника Банка. Я как бы понимаю, что можно доверять, но если это будет масштабироваться, то такая дыра в безопасности рано или поздно приведет к фроду.

Закон Мерфи, что б его)))

Пришлось просить ребят из Банка сделать возможность использовать российскую симку. Тем более мы же понимаем насколько это тривиальная задача, которая не требует особых затрат.

Не прошло и 3 недель, мне сообщили, что они реализовали. Я протестил. Да, работает — СМС приходит на мой номер. Но тут пришла новая задача.

Шаг 4

Проверка комплайнс.

Как вам, наверняка, известно списки граждан РФ, на которых ввели те или иные санкции регулярно пополнятся. А это жесть. Каждого гражданина РФ теперь комплайнс должен проверять. Почему? Конечно, не потому, что им так хочется усложнить процедуру. Риски для Банка. Опять таки Закон Мерфи. Если есть риски и их не купировать процедурно, то рано или поздно они реализуются. Хотя и процедурно все на свете не закрыть, но хотя бы снизить.

В итоге дополнительно попросили выписки из российского банка, где я обслуживаюсь за 6 мес. Место работы, должность. ИНН российский. Описание планируемых операций.

Наши первые клиенты, на ком мы тестим всю механику, предоставили. Одобрение пришло через 4 дня. Что мне кажется очень долгим. К тому же, мне пришлось задействовать ресурс вице-президента, что бы немного подтолкнуть коллег из комплайнса. При масштабировании надо закладывать от 1 недели до 2, если не автоматизировать эти процессы. Автоматизировать как вы сами понимаете не сложно. Надо только поддерживать актуальность баз и настроить фронты для комплайнс. Не знаю, сделают или нет коллеги в ближайшее время. По какой-то причине не хотят.

Шаг 5 (на сегодня)

В будущем планируется немного изменить логистику и процессы. Но пока так.

В Москве происходит встреча с сотрудниками Банка. В Казахстане достаточно сложно с упрощенной идентификацией, поэтому им нужно идентификация сразу двух сотрудников.

С определенной периодичностью в Москву прилетают сотрудники. Клиент встречается для идентификации и подписывает необходимые заявления.

Шаг 6

На следующий рабочий день в мобильном приложении Банка клиент сможет уже зарегистрироваться по российскому номеру телефона и по ранее выданному ИИН. Сразу будет доступна виртуальная карта и все счета.

Но вот тут прячется маленький такой подвох. Коллеги реализовали российский телефон только для iPhone, Android пока в пролете(( Обещают, что скоро и для Android будет новая версия приложения.

Пластик выпускается еще 3-4 дня и потом курьером отправляется клиенту.

Шаг 7

Пополнение и использование. Для этого необходимо перевести с рублевого счета российского банка на свой рублевый счет в казахском банке. Если у вас есть в приложении российского банка функция «перевод через SWIFT», то даже ходить никуда не надо. Иначе придется заехать в отделение и провести перевод через кассу.

Перевод сейчас идет 2-3 рабочих дня. Когда увидите на своем счете рубли, то там же в мобильном приложении можно будет купить тенге и на них уже купить, например, доллар.

Курс на утро 8 апреля составил 81.07 при двойной конвертации.

А далее все как обычно — можно уже будет оплачивать подписки на иностранных сайтах, использовать эту карту для оплаты в других странах, переводить средства в другие банки и т.д.

Шаг 8

Налоговая. По Российскому законодательству гражданин обязан уведомить ФНС об открытии счета в иностранном Банке. Если не сделать это в течение 30 дней, то будет штраф в размере 5 тыс. руб. Так же раз в год необходимо предоставить отчет о движении средств.

Это несложная процедура. Но для наших клиентов мы предложим сервис, который возьмет на себя всю бюрократическую процедуру.

Шаг 9

Закрытие счета. Договорились, что клиенту достаточно будет отправить отсканированное заявление на закрытие счетов отправка оригиналов курьером.