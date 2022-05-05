Какие документы налоговики могут требовать у аудиторов? Разбираю решение суда

Инспекция затребовала у аудиторской компании сведения на основании п. 2 статьи 93.1 НК, «вне рамок». Среди того, что интересовало налоговиков, было:

договор с конкретной компанией, приложения к нему;

счета, которые аудиторы выставили этой компании;

информация об аудиторе, который непосредственно оказывал услуги.

Аудиторская компания сочла, что эти сведения являлись аудиторской тайной, и отказалась их предоставлять. На что налоговики выкатили ей штраф по п. 1 ст. 129.1 НК.

Компания решила это оспорить в суде. Среди доводов — налоговики должны были запросить документы по ст. 93.2 НК, которая как раз регулирует процесс истребования документов и сведения у аудиторских организаций.

Суд компании отказал. И привел случаи, когда сведения не являются аудиторской тайной (часть 1 статьи 9 Федерального закона от 31.12.2018 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»).

А именно:

сведения о заключении договора оказания аудиторских услуг;

сведения о стоимости аудиторских услуг;

сведения, которые были разглашены самим лицом, которому были оказаны услуги аудитора;

сведения, которые были разглашены с согласия лица из предыдущего пункта.

А вот если бы налоговики заодно запросили сведения о проверке бухотчетности (финотчетности) компании, а также мнение аудиторов о ее достоверности — суд бы им отказал (постановление АС СЗО от 24.02.2022 № А67-1134/2021).

Дело № А67-1157/2021.