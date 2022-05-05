Когда налоговики не оштрафуют за то, что отчетность сдали невовремя? Берите на заметку

Штрафа не будет, если компания или ИП не смогли в срок сформировать отчетность, либо направить ее по ТКС через оператора ЭДО, либо через разработчика бухгалтерских программ, или систем.
Но только если причины, из-за которых отчетность вовремя не сдали, не зависят от налогоплательщика. Например, технический сбой, отсутствие связи и пр.
При этом, чтобы избежать штрафа, налогоплательщику придется представить в налоговую документы, которые подтвердят эти обстоятельства. Например:
- письмо оператора ЭДО или разработчика бухгалтерского ПО, что в сроки сдачи отчетности, установленные НК, не было технической возможности ее сформировать либо доставить в налоговую;
- документ, подтверждающий дату отправки декларации оператору ЭДО, на котором будет указаны дата и время ее отправки.