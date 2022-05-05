Налоги, взносы, пошлины

Когда налоговики не оштрафуют за то, что отчетность сдали невовремя? Берите на заметку

Налоговая рассказала, когда не будет штрафовать налогоплательщиков за несвоевременное представление отчетности.

Версия для печати

Штрафа не будет, если компания или ИП не смогли в срок сформировать отчетность, либо направить ее по ТКС через оператора ЭДО, либо через разработчика бухгалтерских программ, или систем.

Но только если причины, из-за которых отчетность вовремя не сдали, не зависят от налогоплательщика. Например, технический сбой, отсутствие связи и пр.

При этом, чтобы избежать штрафа, налогоплательщику придется представить в налоговую документы, которые подтвердят эти обстоятельства. Например:

  • письмо оператора ЭДО или разработчика бухгалтерского ПО, что в сроки сдачи отчетности, установленные НК, не было технической возможности ее сформировать либо доставить в налоговую;
  • документ, подтверждающий дату отправки декларации оператору ЭДО, на котором будет указаны дата и время ее отправки.
Андрей Ивановский
Андрей Ивановский