Когда налоговики не оштрафуют за то, что отчетность сдали невовремя? Берите на заметку

Штрафа не будет, если компания или ИП не смогли в срок сформировать отчетность, либо направить ее по ТКС через оператора ЭДО, либо через разработчика бухгалтерских программ, или систем.

Но только если причины, из-за которых отчетность вовремя не сдали, не зависят от налогоплательщика. Например, технический сбой, отсутствие связи и пр.

При этом, чтобы избежать штрафа, налогоплательщику придется представить в налоговую документы, которые подтвердят эти обстоятельства. Например: