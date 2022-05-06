Об оспаривании выемки у контрагента проверяемой компании рассказал КС. Выводы любопытные

В компании налоговики провели выемку, изъяли документы. Причем, выездная проверка проводилась у контрагента этой компании. Поскольку в двух инстанциях арбитража правды добиться не удалось, действия налоговиков попытались обжаловать в Конституционном суде.

КС в определении от 31.03.2022 № 500-О компании в принятии жалобы отказал. И вот почему:

выемка не нарушает права налогоплательщика и его контрагентов;

компания не исчерпала все меры государственной защиты, поскольку оспорила действия инспекторов только в первой и апелляционной инстанциях.

Кроме того, Конституционный суд указал, что изымать можно только те предметы и (или) документы, которые непосредственно относятся к проверяемому лицу. Все подряд брать налоговики не имеют права. А кроме того, эти предметы и документы должны непосредственно относиться к предмету выездной налоговой проверки.

В мотивировочной части постановления о выемке должны быть указаны:

предмет выездной налоговой проверки;

обоснование, почему проводится выемка в конкретном помещении;

аргументация и доказательства того, что искомые предметы или документы находятся именно в этом помещении;

сведения о том, что конкретно налогоплательщиком было нарушено.

Из смысла данного определения КС №500-О можно также сделать вывод, что, если налоговики случайно (или нет) взяли что-то, не относящееся к делу — имеет смысл эти действия оспорить.