Налоговики сообщили, что в регионах нет дефицита кассовой ленты

Об этом ФНС сообщила в письме от 28 апреля 2022 г. № АБ-4-20/5290@ “О чековой ленте”. О том, за что не будут штрафовать все, в целом понятно. Нужно получить согласие покупателя получать чек на электронную почту или по номеру телефона. Либо через сервис налоговиков «Мои чеки онлайн».

А вот интересна часть письма, где налоговая утверждает, что дефицита в регионах нет. Как указано в письме, ФНС провела масштабное исследование рынка чековой ленты, причем в каждом регионе. В исследовании приняли участие региональные инспекции, органы исполнительной власти в сфере торговли, управления Роспотребнадзора, а также представители бизнес-сообщества.

«Как показало проведенное исследование, сейчас абсолютно все регионы обеспечены чековой лентой в требуемых объемах, и каких-либо оснований для возникновения ее дефицита нет», — пишут в письме.

Со ссылкой на письма производителей ленты, налоговики утверждают, что дефицита нет, логистические цепочки переориентированы, и вообще все хорошо.

Не сказать за регионы, но в той же Москве в некоторых аптеках в терминалах электронной очереди номер предлагается запомнить, или сфотографировать. Если рекомендацию проигнорировать, аппарат вежливо намекнет, что ленты-то в нем может и не быть.

Да и накладные многие печатают на желтой тонкой бумаге в формате А5. Экономят. Так что, дефицита-то, возможно, и нет. Но не факт, что ценник остался прежним.

«В условиях наличия достаточного количества чековой ленты на рынке отсутствие ленты у конкретного пользователя ККТ в случае невыдачи кассового чека покупателю не может рассматриваться в качестве объективного обстоятельства, свидетельствующего об отсутствии вины», — указано в письме.

В общем, чек выдавать придется, даже если лента дорогая. Дефицита-то нет. Либо просить согласие на отправку в электронном виде.