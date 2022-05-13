Налоговая хотела доказать фиктивность сделки снимками со спутника. Суды сказали, что этого мало

Дело само по себе достаточно стандартное. Налоговая пыталась доказать, что сделок не было, товарооборот фиктивный, хотя все документы налогоплательщик им предоставил — договоры, акты, накладные, счета-фактуры и пр. Одно из доказательств — снимки со спутника из сервиса Google Maps (принадлежит экстремистской организации).

Якобы на снимках были запечатлены пустые земельные участки, на них нет складов, а также товара (если его хранили под открытым небом).

Однако суды такого рода доказательства не устроили. Аргументы такие:

не было доказано, что это все участки, принадлежащие компании;

не было доказано, что компания не использовала другие участки, возможно, неофициально;

многие фотографии вообще не относились к периоду проверки;

оставшиеся несколько изображений не покрывают весь период (2 года), а только несколько дней.

Возможность аренды транспортных средств или неофициального привлечения перевозчиков инспекторы также не опровергли.

В итоге первая инстанция, апелляция и кассация, можно сказать, единогласно поддержали налогоплательщика, отменив доначисления, пени и штрафы в полном объеме.

Дело №А47-849/2021.