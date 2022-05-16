Налоговикам суд отказал в доначислениях и штрафе. Все дело в ТКС

Компания подала декларацию через «уполномочку» по доверенности в электронном виде. Налоговики увидели в ней расхождения, и направили сначала требование, а затем акт по ТКС. Несмотря на то, что получили отказ от получения сообщений, налоговики приняли решение, по которому компании начислили недоимку, и заодно оштрафовали.

Компания попыталась это решение оспорить в УФНС, результатов оспаривание не дало. Обратилась в арбитраж.

В суде налогоплательщик пояснил, что обязанности подаваться по ТКС, как у представителя малого предпринимательства со штатом до 100 человек, у него нет. У «уполномочки», через которую они сдавали декларацию, не было полномочий принимать и передавать ответные сообщения из ФНС. А налоговики при этом не стали использовать другие каналы связи, чем лишили компанию права подать возражения.

Судьи указали, что налоговики могли отправить сообщения по другим каналам связи — телефонограммой, телеграммой, по факсимильной связи. Этого не было сделано, что не обеспечило налогоплательщику право на участие в рассмотрении результатов налоговой проверки.

В итоге, суд налоговикам отказал.

Дело №А12-30087/2021.