Центробанк отпускает гайки для валютных переводов

Эти лица имеют право перевести со счета в российском банке не $10 тысяч, а $50 долларов, на свой счет за рубежом, либо другому физлицу за границей.

Если перевод будет производиться через компании, которые оказывают услуги по переводу без открытия счета, лимит остался тот же — $5000, либо эквивалентную сумму в другой валюте.

Для физлиц из недружественных стран, которые в РФ работают, разрешили переводить средства без открытия счета в размере зарплаты или вознаграждения. Если в РФ они не работают — переводы для них по-прежнему перекрыты.

Ограничения продлятся до 30 сентября, отметили в ЦБ.

«Продолжают действовать и ограничения на переводы за рубеж средств физических и юридических лиц-нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров», — отмечает регулятор.

С учетом, что санкции пока особо снимать с нашей страны никто не собирается, ответные меры вполне разумны. Правда, бизнесу, который работал с иностранными контрагентами, от этого не легче.