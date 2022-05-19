Налоговики не будут идти с выемками ко всем подряд. Мнение инспектора

В одном из предыдущих постов рассказывал о выводах КС касаемо выемки у контрагента проверяемой компании.

Интересное мнение публикует действующий налоговик в канале «Налоговый инспектор».

Для начала, Центральный аппарат ФНС на посчитанное многими «знаковым» постановление КС от 31.03.2022 N 500-О никак не отреагировал. Никаких писем, разъяснений, других «бумажек» в управления и территории не спускалось.

С другой стороны, мер государственной защиты в деле А40-111196/2021 не исчерпано. На очереди кассация, возможно, Верховный суд. Есть некоторая, отличная от нуля вероятность, что удастся решения нижестоящих судов оспорить.

Кроме того, лицо, у которого прошла выемка — аффилировано с тем, у которого проходила выездная. У него находились документы, связанные с вопросами проверки. Их изъяли.

И уж если совсем придираться, то в статье 94 НК не сказано, что выемку можно проводить только у проверяемого лица. В п. 5 статьи есть даже оговорка, что «не подлежат изъятию документы и предметы, не имеющие отношения к предмету налоговой проверки». А те, что имеют отношение — подлежат изъятию, и не сказано, где и у кого именно. Есть информация, что имеются в помещении документы — будут брать.

И, кстати говоря, сам автор канала указывает, что не раз налоговики проводили выемки, скажем, у уполномоченной бухгалтерии. А ведь она, по сути, тоже контрагент проверяемого лица.

С другой стороны, по мнению инспектора, ничего революционного КС в своем постановлении не указал. Не будет такого, что ко всем контрагентам проверяемых компаний побегут с выемками. Только, если есть информация, что у них есть документы и материалы по делу. Так это и раньше было.

В качестве рекомендаций можно посоветовать не хранить все «нехорошие» документы в офисе. Идеальный вариант — жилое помещение, куда налоговики просто так не зайдут. Или отдаленный гараж, подвал, что угодно, о существовании которого никто кроме вас и не знает.