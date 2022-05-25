На ввоз спортивного оборудования предложили снизить НДС. Но Минфин это не поддержал

Автором инициативы выступила глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, нужны радикальные меры поддержки для российских компаний. А снижение НДС в конечном счете будет благоприятно для бюджета — большинство компаний сохранят объем поставок, выстроят новые логистические цепочки, сохранят стабильную деятельность. И более 7 тысяч фитнес-клубов продолжат беспребойную деятельность.

В Минфине ответили, что положительное решение по такому вопросу создаст прецедент для других отраслей. Грубо говоря, «другие тоже захотят». А это, по мнению ведомства, приведет к потерям бюджета. И в том числе негативно отразится на финансировании в том числе социально значимых программ.

Вообще, конечно, бизнес ждет таких мер поддержки от государства. Чтобы и налоговые проверки приостановили, и налоги снизили. Но стоит понимать, что государство на это не пойдет. Затраты бюджета большие, наполнять его в условиях санкций эффективно получится только из внутренних источников.

Да, убирают таможенные пошлины на ряд высокотехнологичных товаров, но по поводу спортивных тренажеров вряд ли это будет. Спортом можно и с гирей заниматься, или там на турнике. А такой инвентарь и в России спокойно произведут. А бегать можно и на улице. И со стратегией развития физкультуры и спорта вполне согласуется. Тут ведь скорее людей стоит убедить, где им лучше бегать, чем налоги снижать.