Валютный рынок

В Сбере можно без ограничений купить валюту 15 стран. Но не $ или €

Со вчерашнего дня Сбербанк без ограничений продает валюты 15 разных стран, однако на доллары США и евро действуют ранее наложенные ограничения.

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О доступности для клиентов валют 15 стран сообщила вчера пресс-служба банка. 

Правда, если в кассе необходимых валют не окажется, понятно, что тут появится ограничение на покупку.

Стало интересно, какие именно страны представлены в этом перечне. На сайте Сбера, к примеру, есть курсы, кроме $ или €:

  • канадский доллар;
  • датская крона;
  • японская иена;
  • норвежская крона;
  • сингапурский доллар;
  • шведская крона;
  • швейцарский франк;
  • британский фунт стерлингов;
  • китайский юань.

Как видим, тут всего 9 позиций, но это для Сбербанка Онлайн.

Смотрим, как дела в отделениях обстоят. Кроме перечисленных, там есть:

  • казахский тенге;
  • белорусский рубль;
  • польский злотый;
  • турецкая лира;
  • вона республики Корея;
  • чешская крона.

Собственно, пазл сошелся.

Сбегать до отделения что ли, купить по бумажке каждой представленной валюты… А то вдруг скоро и этого не будет, пусть как коллекция лежат. 

Андрей Ивановский
Андрей Ивановский