В Сбере можно без ограничений купить валюту 15 стран. Но не $ или €

О доступности для клиентов валют 15 стран сообщила вчера пресс-служба банка.

Правда, если в кассе необходимых валют не окажется, понятно, что тут появится ограничение на покупку.

Стало интересно, какие именно страны представлены в этом перечне. На сайте Сбера, к примеру, есть курсы, кроме $ или €:

канадский доллар;

датская крона;

японская иена;

норвежская крона;

сингапурский доллар;

шведская крона;

швейцарский франк;

британский фунт стерлингов;

китайский юань.

Как видим, тут всего 9 позиций, но это для Сбербанка Онлайн.

Смотрим, как дела в отделениях обстоят. Кроме перечисленных, там есть:

казахский тенге;

белорусский рубль;

польский злотый;

турецкая лира;

вона республики Корея;

чешская крона.

Собственно, пазл сошелся.

Сбегать до отделения что ли, купить по бумажке каждой представленной валюты… А то вдруг скоро и этого не будет, пусть как коллекция лежат.