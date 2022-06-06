В Сбере можно без ограничений купить валюту 15 стран. Но не $ или €

О доступности для клиентов валют 15 стран сообщила вчера пресс-служба банка.
Правда, если в кассе необходимых валют не окажется, понятно, что тут появится ограничение на покупку.
Стало интересно, какие именно страны представлены в этом перечне. На сайте Сбера, к примеру, есть курсы, кроме $ или €:
- канадский доллар;
- датская крона;
- японская иена;
- норвежская крона;
- сингапурский доллар;
- шведская крона;
- швейцарский франк;
- британский фунт стерлингов;
- китайский юань.
Как видим, тут всего 9 позиций, но это для Сбербанка Онлайн.
Смотрим, как дела в отделениях обстоят. Кроме перечисленных, там есть:
- казахский тенге;
- белорусский рубль;
- польский злотый;
- турецкая лира;
- вона республики Корея;
- чешская крона.
Собственно, пазл сошелся.
Сбегать до отделения что ли, купить по бумажке каждой представленной валюты… А то вдруг скоро и этого не будет, пусть как коллекция лежат.