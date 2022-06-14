Обязательные 50% валюты экспортерам разрешили не продавать

Президент отменил своим указом требование об обязательной продаже 50% валютной выручки. Долю валютной выручки, обязательную к продаже, определит правительственная комиссия.

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Изменения коснулись двух указов Президента:

  • «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств»;
  • «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования».

Сам документ есть на сайте официального опубликования нормативных правовых актов.

Собственно, обязанность продавать валютную выручку (вернее, ее часть), у экспортеров осталась. Просто сначала планка была 80%, позднее ее снизили до 50%, а сейчас уровень неизвестен. Правительственная комиссия его определит. Срок установит совет директоров Центробанка.

Кстати говоря, еще в конце мая ЦБ увеличил вдвое срок для продажи валютной выручки — с 60 до 120 рабочих дней.

В общем, половину валютной выручки продавать не нужно, а сколько будет нужно — скажут позже. Так что ждем.

Что любопытно, введенная в начале марта обязанность продавать валюту была обусловлена санкциями против ЦБ — он не смог поддержать курс рубля валютными интервенциями 28 февраля. И компании-экспортеры, по сути, исполняя эту обязанность, поддержали курс рубля. Ну а сейчас, видимо, курс более-менее стабилен, потому обязанность смягчают.

P.S. Сегодня, 10 июня, правительственная комиссия приняла решение требование об обязательной продаже 50% валютной выручки отменить. Решение вступает в силу немедленно и не имеет ограничения по сроку. 

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Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
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