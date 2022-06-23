Кадровые документы

В трудовую книжку наименование компании можно писать любыми буквами

Роструд, отвечая на вопрос, указал, что нет строгих правил по написанию фирменного наименования компании в трудовую книжку.

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Вопрос, скорее всего, возник из-за того, что в ЕГРЮЛ фирменное наименование компании пишется только заглавными буквами, что обусловлено правилами ведения ЕГРЮЛ, Требованиями по заполнению форм для государственной регистрации и особенностями приема документов (их должны считывать автоматические системы).

Однако написание в ЕГРЮЛ не должно влиять на то, как фирменное наименование указывать в других документах. Например, в договорах, в банковских карточках, ну и в тех же трудовых книжках.

Роструд, опираясь на п. 1 Порядка ведения и хранения трудовых книжек, который утвержден приказом Минтруда от 19.05.2021 №320н, указал, что нужно в разделе 3 трудовой книжки просто указать либо полное, либо полное и сокращенное (если оно есть) наименование организации. Какими буквами их писать — нигде не сказано.

Вполне возможно, стоит ориентироваться на написание наименования в уставе. Хотя многие пишут его заглавными буквами, опасаясь отказа в регистрации (в уставе просто с заглавной, а в Р11001 все заглавные). Хотя налоговики смотрят просто на совпадение наименования.

Например, если в уставе сказано «Ромашка Плюс», а в Р11001 написать «РОМАШКА-ПЛЮС», то будет, вполне возможно, отказ. Но не из-за заглавных или строчных букв, а из-за тире.

Ну а Роструд так и написал, что выбор между заглавными или строчными буквами в наименовании компании в трудовой книжке значения не имеет.

Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
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