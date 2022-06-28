Налоговые споры

Недоимка, вылезшая после получения субсидии — не повод ее возвращать. Так считают суды

Компания получила субсидию на дезинфекцию, но позже налоговики нашли недоимку. Они потребовали субсидию вернуть, компания этого не сделала, те пошли в суд. Суды единогласно приняли сторону компании.

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На основании Постановления Правительства № 976 от 02.06.2020 года можно было получить субсидию, если есть соответствие ряду критериев:

  • нет задолженности по налогам и взносам свыше 3000 рублей;
  • ОКВЭД из перечня пострадавших отраслей;
  • не в процессе ликвидации, банкротства или исключения из ЕГРЮЛ;
  • компания (ИП) есть в реестре МСП.

Компания подала заявление на получение субсидии, налоговики ее проверили. На тот момент все критерии совпадали, и субсидия в неполные 400 тысяч рублей была перечислена.

Однако позже вылезла недоимка свыше 3000 рублей. Налоговики требовали субсидию вернуть, в том числе и через арбитраж. Суды в трех инстанциях указали, что раз на момент заявки нарушений не было, то в недобросовестности компанию обвинять нельзя. Раз налоговики все проверили, с них и спрос.

А потому в деле А72-14098/2021 суды трех инстанций приняли сторону налогоплательщика.

Что характерно, налоговики в момент проверки компании не могли видеть задолженность. Декларация сдается позже, у них не было данных. Но, с формальной точки зрения, на момент подачи заявления нарушений не было зафиксировано, а значит — требовать вернуть субсидию оказалось неправомерно.

Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
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