Недоимка, вылезшая после получения субсидии — не повод ее возвращать. Так считают суды

На основании Постановления Правительства № 976 от 02.06.2020 года можно было получить субсидию, если есть соответствие ряду критериев:

нет задолженности по налогам и взносам свыше 3000 рублей;

ОКВЭД из перечня пострадавших отраслей;

не в процессе ликвидации, банкротства или исключения из ЕГРЮЛ;

компания (ИП) есть в реестре МСП.

Компания подала заявление на получение субсидии, налоговики ее проверили. На тот момент все критерии совпадали, и субсидия в неполные 400 тысяч рублей была перечислена.

Однако позже вылезла недоимка свыше 3000 рублей. Налоговики требовали субсидию вернуть, в том числе и через арбитраж. Суды в трех инстанциях указали, что раз на момент заявки нарушений не было, то в недобросовестности компанию обвинять нельзя. Раз налоговики все проверили, с них и спрос.

А потому в деле А72-14098/2021 суды трех инстанций приняли сторону налогоплательщика.

Что характерно, налоговики в момент проверки компании не могли видеть задолженность. Декларация сдается позже, у них не было данных. Но, с формальной точки зрения, на момент подачи заявления нарушений не было зафиксировано, а значит — требовать вернуть субсидию оказалось неправомерно.