Самозанятые теперь могут выставлять счета из мобильного приложения «Мой налог»

Налоговики продолжают улучшать приложение для самозанятых, лишь бы люди регистрировались в статусе плательщиков НПД и пополняли бюджет. Но, к слову сказать, выставлять счета прямо в приложении – это удобно.

Выглядит так:

Но, хотя выставить счет сравнительно просто, возможность придется еще и подключить – зайти в приложение «Мой налог», открыть раздел «Платежи» (он в профиле, там либо на свое ФИО сверху нужно ткнуть, либо внизу в раздел «Прочее»). Далее есть вкладка «Платежные агенты»: там выбираете эквайринг, читаете условия, соглашение и пр.

Возможна комиссия, будьте внимательны.

После подключения в разделе «Новая продажа» будет доступен способ оплаты «Онлайн-оплата».

Заказчик (покупатель) сможет оплатить счет любым доступным способом, средства переведутся по СБП.

По крайней мере, пока это добровольно, но, вполне возможно, сделают и принудительно – оплата только по выставленному счету через приложение. Чтобы «мимо кассы» деньги не принимали. Впрочем, не будем подавать налоговикам плохих идей.