Самозанятые

Самозанятые теперь могут выставлять счета из мобильного приложения «Мой налог»

Мобильное приложение для плательщиков налога на профессиональный доход продолжает совершенствоваться. Теперь из него счет можно выставить.

Версия для печати

Налоговики продолжают улучшать приложение для самозанятых, лишь бы люди регистрировались в статусе плательщиков НПД и пополняли бюджет. Но, к слову сказать, выставлять счета прямо в приложении – это удобно.

Выглядит так:

Но, хотя выставить счет сравнительно просто, возможность придется еще и подключить – зайти в приложение «Мой налог», открыть раздел «Платежи» (он в профиле, там либо на свое ФИО сверху нужно ткнуть, либо внизу в раздел «Прочее»). Далее есть вкладка «Платежные агенты»: там выбираете эквайринг, читаете условия, соглашение и пр.

Возможна комиссия, будьте внимательны.

После подключения в разделе «Новая продажа» будет доступен способ оплаты «Онлайн-оплата».

Заказчик (покупатель) сможет оплатить счет любым доступным способом, средства переведутся по СБП.

По крайней мере, пока это добровольно, но, вполне возможно, сделают и принудительно – оплата только по выставленному счету через приложение. Чтобы «мимо кассы» деньги не принимали. Впрочем, не будем подавать налоговикам плохих идей.

Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
Проверки

«Регуляторная гильотина» освободит бизнес от лишних требований, но добавит платные проверки

На разъяснения госорганов теперь распространят правила «регуляторной гильотины». Она предусматривает отказ от излишних и устаревших требований к бизнесу. Минэкономики обещает разобраться с противоречащими друг другу документами до конца года.

Санкции 2022

Финразведка США отследит «подозрительные» сделки РФ и Белоруссии. Перечень составлен

Американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности Минторга США (BIS) выпустили рекомендации, в которых указывается, как выявить подозрительные сделки с российскими и белорусскими компаниями.

Повышение квалификации

Индивидуальный предприниматель

Налоговые каникулы для ИП в 2022 году

Налоговые каникулы — мера поддержки для предпринимателей. За счет этого ИП могут экономить на налогах, если отвечают определенным требованиям. Расскажем, кто имеет право уйти на каникулы, какие условия вводят регионы и как быть со страховыми взносами, учетом и отчетностью.

Налоговые каникулы для ИП в 2022 году

Автоматическое распределение расходов между УСН и ПСН в 1С: как действовать бухгалтеру

При совмещении систем налогообложения УСН и ПСН индивидуальные предприниматели обязаны вести раздельный учёт доходов и расходов. Приведём пример: ИП реализует товары оптом, находясь на упрощённой системе, а для осуществления розничной торговли у него открыт патент. Выручка от оптовой торговли попадает в КУДиР, а выручка от розницы в Книгу доходов по патенту. Тоже самое происходит с расходами. Заработная плата продавца в отделе оптовых продаж относится к УСН, а в отделе розничных — к ПСН.

Автоматическое распределение расходов между УСН и ПСН в 1С: как действовать бухгалтеру
Право

Индексация присужденных денежных сумм по новым правилам: важные практические моменты

Судебная практика показывает, что с помощью индексации можно в упрощенном порядке взыскать с должника компенсацию за несвоевременное исполнение судебного акта. При этом суду не придется возбуждать новое дело и исследовать вновь открывшиеся обстоятельства.

Индексация присужденных денежных сумм по новым правилам: важные практические моменты

Мероприятия

Разместить
Финансовый кризис

Присоединение к электросетям подорожает минимум в 27 раз. Правительство отменило льготы

Правительство отменило льготы на технологическое присоединение к электросетям для населения. Документ действовал с 2009 года. По нему плата составляла 550 руб. за подключение объектов до 15 кВт.

АУСН

Казанский предприниматель первым в России подключился к АУСН через Модульбанк

Вечером 1 июля индивидуальный предприниматель из Татарстана Бочкарёв Юрий Анатольевич первым в России подключился к новому налоговому режиму — автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН). Сфера деятельности Бочкарева — оптовая торговля.

Казанский предприниматель первым в России подключился к АУСН через Модульбанк