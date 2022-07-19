Региональное министерство обязали доплатить взносы из-за переквалификации гражданских отношений в трудовые

Суть дела: министерство заключило с физлицами государственные контракты, которые, по его мнению, являются гражданско-правовыми договорами, и условиям трудового договора не соответствуют. Истец также упирал на тот факт, что в штатном расписании у него нет должностей «механик», уборщик служебных помещений», под них не предусмотрено финансирование по КОСГУ.

По ним не велся табель учета рабочего времени, оплата была по факту приемки результатов работ после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. Рабочее время им не предоставлялось, так же как соцпакет и льготы. Соответственно, дисциплинарной ответственности для них тоже не было.

ФСС же провел выездную проверку в министерстве, оштрафовал его на 231 рубль 72 копейки и еще доначислил взносы га сумму 1204 рубля 72 копейки. Плюс пени 87 рублей 66 копеек.

Министерство с таким решением не смогло согласиться и отправилось искать правды в арбитраже. Дело дошло до кассации, все три инстанции ситцу отказали.

Суды указали, что министерство заключило с физлицами госконтракты на оказание услуг (уборка помещений и техобследование транспортных средств). Контракты заключались систематически, на определенный срок, по истечении которого оформляли тот же контракт на тех же условиях.

Ежемесячно составлялись акты приемки оказанных услуг, в последний день месяца. По ним же раз в месяц была оплата, в одно и то же время. Время оказания услуг – в рабочее время, понедельник-четверг с 8 до 17 часов, в пятницу с 8 до 16 часов.

Суды также установили, что физлица, по сути, выполняли трудовые обязанности, а не выполняли разовые задания. Фактически они были включены в обеспечение деятельности министерства. Размер оплаты не зависел от фактически выполненной работы, а сами физлица подчинялись графику и режиму работы заказчика.

Отсюда и вывод, что это были, по сути, трудовые отношения. А потому нужно доплатить взносы и все остальное, что начислили (пени, штрафы).

Дело № А28-10266/2021.

Вполне себе заурядная ситуация, когда работодатель экономит на взносах, НДФЛ, заключая договор гражданско-правового характера. Но чтобы это делал региональный орган государственной власти — такое впервые на слуху. Тем более, в сумме-то чуть более полутора тысяч рублей доначислили, стоило из-за того в суды идти? Или этот факт запускает вереницу проверок, и потому хотели его так «замять»?