Бывшего главу инспекции ФНС осудили за мошенничество

Кроме срока в 3 годя и 9 месяцев бывший глава инспекции будет лишен госнаграды — почетного звания «Заслуженный экономист Республики Татарстан».

Задержали его в марте прошлого года после получения 10 миллионов рублей по подозрению в посредничестве при передаче взятки. Кстати говоря, что сама взятка, что посредничество — гораздо более тяжелые статьи, нежели мошенничество, к которому в итоге дело и свелось. Мошенничество может быть не только в том, что дальше деньги не были переданы. Например, если напрямую передается взятка лицу, которое утверждает, что вопрос будет решен, а по факту у него нет необходимых ресурсов и рычагов для его решения (или по должности не подходит), то тут, вполне возможно, тоже будет мошенничество. То есть, деньги взял, вопрос не решил, получается – присвоил. Просто мошенничество можно при деятельном раскаянии, сотрудничестве со следствием и компенсацией ущерба подвести вообще к условному (если еще и возраст, здоровье, дети несовершеннолетние на иждивении). А если срок и будет реальным, то скорее всего меньше, чем при взятке или посредничестве.

Вот и тут в итоге все вышло на мошенничество. Может, со следствием сотрудничал, а может, и правда на пенсии решил подзаработать. Не все же в полицию потом бегут, справедливо полагая, что взятку нужно не только получить, но и предложить. А к предлагающему вопросы тоже будут.