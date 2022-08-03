Минфин отказался снижать НДС для отельеров

По мнению Минфина, предлагать освободить от НДС объекты туристической инфраструктуры без альтернативного источника доходов для бюджета, не правильно. А потому инициативу там не поддержали. Избыточной посчитали и инициативу освободить от налога на прибыль организации, оказывающие услуги по коллективному размещению (гостиницы, то есть). И посоветовали вести деятельность в особых экономических зонах или на территориях опережающего социально-экономического развития. Благо, там эти льготы есть.

Собственно, и НДФЛ для работающих в туристической отрасли снижать до 7% в Минфине отказались. Аргумент: для МСП, в зависимости от сферы деятельности, и так установлены пониженные тарифы в 15% с выплат, превышающих 1 МРОТ. При стандартном тарифе в 30%. И снова рекомендовал посмотреть льготы для резидентов ТОСЭР, свободного порта Владивосток, ОЭЗ в Калининградской обл., участников свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе, а также для компаний, зарегистрированных на Курилах. Там тарифы страховых взносов льготные – 7,6%.

По налогу на имущество, вернее, по льготам на этот налог, Минфин отельерам также отказал. Ответив, что это региональный налог, там и решайте этот вопрос.

Вообще, сейчас просить Минфин о снижении налогов бесполезно — бюджет надо наполнять в условиях санкций и прочих недружественных действий. Разумно будет полагать, что вряд ли на подобные просьбы бизнеса будет дан положительный ответ.