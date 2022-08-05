Мошенники предлагают «разморозить» иностранные акции

Россияне стали сообщать об участившихся звонках с предложениями выкупа иностранных акция, или их «разморозки». Иными словами, некими действиями позволят ими торговать.

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Об участившихся звонках, предположительно, мошенников, пишут «Известия» со ссылкой на фонд «За права заемщиков» и куратора чата «Разборки с брокерами».

Есть мнение, что эти звонки — попытки мошенников выманить «комиссионное вознаграждение» за операцию по «разблокировке», либо вообще завладеть доступом к чужому инвестпортфелю.

С учетом, что доморощенных «инвесторов» в последние годы было чуть более, чем много, а с начала февральских событий 2022 года в некоторых профильных телеграм-каналах было только оханье и аханье с постами о потерях «десятков миллионов рублей», что уж говорить о тех, кто экспертами себя не мнил, а только пытался куда-то вложиться и заработать.

Что тут можно сказать, всегда читайте первоисточник. Центробанк у себя на сайте пишет, как работает Мосбиржа, какие инструменты к торгам допущены, какие нет. Еще можно на рассылку от ЦБ подписаться. Ну а по телефону невозможно понять, кто звонит, вы же не телепат. Тем более, старая, как мир истина о бесплатном сыре как никогда актуальна. Никому мы, кроме самих себя и близких не нужны. И да, поставьте на телефон определитель спама, очень удобно.

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Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
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