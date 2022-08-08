Налоговикам разрешили присылать решения о проверке не в день ее назначения

В последние дни уходящего года, 29.12.21 в компании назначили ВНП. Однако решение прилетело только в январе, что компания сочла недопустимым и обжаловала, безуспешно, в УФНС.

Арбитражный суд, вслед за управлением, не нашел в действиях налоговиков нарушений. Как он установил, инспектор сразу после новогодних каникул пытался связаться с компанией, но ему ответили, что директор болеет, взял больничный, получить ничего не может.

Кроме того, налоговая привела в суде довод о том, что в конце декабря 2021 года был программный сбой, ничего направить они не могли.

Как разъяснил суд, дата отправки решения о проверке не должна совпадать с датой о его принятии. Тем более, законодательно этот момент никак не урегулирован. А потому, важно, когда решение о проверке принято, а не когда его получил налогоплательщик.

В деле № А51-4497/2022 была только первая инстанция, апелляция будет 31 августа.

Интересно, а если решение «вдруг» примут год назад, и пришлют сейчас, дескать, забыли, сбой был, сотрудник запил, или потеряли и нашли? Тоже суд скажет, мол, какая разница, когда прислали, главное, что приняли именно тогда?