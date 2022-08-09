Каждый четвертый россиянин согласен меньше зарабатывать ради удаленной работы

Как выяснилось в результате опроса, проведенного сервисом SuperJob, результатами которого они поделились с РБК, 38% россиян готовы на снижение зарплаты ради удаленки. 39% на снижение зарплаты не готовы.

Те же, кто готовы поступиться размером зарплаты ради удаленной работы, считают, что разницу компенсирует отсутствие проезда на работу, питание вне дома и удобством графика.

Из тех, кто согласен на уменьшение зарплаты ради удаленки:

– каждый пятый готов получать на 5% меньше;

– каждый десятый согласен получать на 10% меньше;

– на 15-ти процентное снижение зарплаты согласны всего 2% опрошенных;

– на минус 20 или 25% от заработка согласны по 3% респондентов.

При всем этом, из опрошенных, согласных получать меньшую зарплату на удаленке, 41% мужчины, и 36% — женщины.

На самом деле, на удаленке действительно трат меньше. Проезд до офиса, обеды, расходы на офисную одежду, обувь, и еще ряд затрат действительно при удаленной работе убирается. Кроме того, освободившееся от пути на работу время можно потратить, к примеру, на дополнительный заработок. Скорее всего, потому люди и согласны получать меньше в таких условиях. С другой стороны, работодатель при удаленке тоже экономит, а потому, снижать при этом зарплату (дескать, под рукой нет, а потому срочное поручение не дать) не совсем, думается, верно.