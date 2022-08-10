Корпоративный конфликт не повод банкротить компанию, сказал Верховный суд

В этом деле конкурсный управляющий требовал привлечь к субсидиарной ответственности участника компании по заявлению бывшего участника, которому не выплатили дивиденды.

Первая инстанция к субсидиарке привлекла, постановила выплатить 5,7 млн рублей. Апелляция решение отменила, указав, что бывший участник и конкурсный управляющий злоупотребили своим правом, требования бывшего участника на основании абз. 3 п. 11 ст. 61.11 ФЗоНБ не подлежат включению в реестр кредиторов.

Кассация постановление апелляции отменила, согласившись с выводами первой инстанции. В деле разбирался Верховный суд.

ВС указал, что соответствии с абзацем третьим пункта 11 статьи 61.11 Закона о банкротстве и разъяснениями, изложенными в пункте 13 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2020), требование о привлечении к субсидиарке могут подавать исключительно независимые от должника кредиторы. Если его подают для разрешения корпоративного спора, то так делать нельзя.

Кроме того, в реестр включены только требования ФНС на неполные 5 тысяч рублей, а все остальное — задолженность по дивидендам перед бывшим участником. Требование это проистекает из внутрикорпоративных отношений. Суд счел попытку привлечь участника к субсидиарке способом разрешить корпоративный конфликт, который и послужил поводом для подачи заявления о банкротстве компании.