Форма 4-ФСС

Три инстанции поддержали компанию в споре с ФСС из-за опоздания в подаче отчета 4-ФСС

Из-за неправильно указанного регистрационного номера в отчете 4-ФСС, пришлось сдавать корректировку, но позже срока сдачи. ФСС организацию оштрафовал, а суды штраф отменили.

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Филиал страхователя подал на себя 4-ФСС в срок, но при загрузке отчета система сбойнула и заменила регистрационный номер филиала номером головной организации. Позже ошибка была обнаружена, была сдана корректировка, но в срок сдачи не уложились, а потому прилетел штраф.

Основание для штрафа – п. 1 ст. 26.30 Закона №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Сумма штрафа – 144 553 рубля 24 копейки. Предприятие обжаловало штраф в арбитраже.

Суды указали, что расчет по форме 4-ФСС страхователь подал вовремя, файл прошел все этапы внутреннего контроля и был ФСС принят, несмотря на то, что регистрационный номер страхователя был другой.

Далее, плательщик взносов сам нашел ошибку, сам сдал корректировку с верным номером. Все идентифицирующие сведения (ИНН, ОГРН, наименование страхователя) были в обоих случаях верными, ФСС точно мог по ним определить, от кого именно подан отчет.

А потому, суды оснований для привлечения организации к штрафу не нашли.

Дело №А45-35135/2021.

В данном деле сумма штрафа внушительная – 144 с лишним тысячи рублей. Понятно, что в масштабах оборота большой компании (ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации») это копейки. Но, скорее всего, раз госпредприятие – то они и пару тысяч пойдут обжаловать. Тем более, юристы в штате должны свое жалование отрабатывать. Зато практика судебная позитивная.

Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
юрист

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