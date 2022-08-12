Депутаты предлагают поднять МРОТ до 30 тысяч рублей

Законопроект №179937-8, внесли депутаты от ЛДПР. Не будем говорить о его дальнейшей судьбе, это и так ясно. Интересны формулировки из пояснительной записки.

Так, депутаты считают, что низкий уровень МРОТ приводит:

– к повсеместной коррупции;

– к дифференциации доходов населения;

– к снижению совокупного спроса и к спаду производства;

– к отказу работодателей внедрять новые технологии и применять справедливые и рациональные системы оплаты труда, а также к отказу повышать производительность труда.

Еще это тормозит рост ВВП страны, приводит к обширной теневой экономике и росту социальной напряженности. А еще низкий МРОТ не учитывает, что у работника могут быть иждивенцы, дети, например.

Ну прямо все беды страны впихнули в низкий МРОТ. Вот только, если его прямо вот возьмут и примут, и в силу новая величина вступит с 2023 года, что дальше? Понятно, что бюджетникам нужно будет зарплаты поднять, за счет бюджета, есть там такие деньги? Ну ладно, изыщут, ФНБ пощиплют. А бизнесу как быть? Его начнут закидывать требованиями налоговики «почему зарплаты ниже нового МРОТ», вот прямо с 10 января и начнут. Где бизнесу денег взять для этого? Откуда изыскивать? Кредиты новые брать? Видимо, будут сокращать работников, да навешивать на оставшихся всю работу.

Решение очень похоже на популизм. А с учетом, кто автор инициативы — так и уберут, скорее всего «под сукно».