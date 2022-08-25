Проверки

Пришли в период моратория с проверкой? Жалуйтесь…

Для компаний упросили процедуру оспаривания проверок и других контрольно-надзорных мероприятий различных госорганов во время моратория.

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Для компаний упросили процедуру оспаривания проверок и других контрольно-надзорных мероприятий различных госорганов во время моратория.

А конкретнее, упростили подачу жалобы — ее для направления через ЕСИА можно подписывать простой электронной подписью (на самом деле, усиленной неквалифицированной).

Если сравнить с тем, как было раньше – простой ЭП могли подписывать жалобы только физлица, в том числе в статусе ИП. А теперь такое можно и юридическим лицам, им ранее приходилось для этого использовать усиленную квалифицированную ЭП.

Вот, смотрите, проще же стало, аж «простой» подписью теперь можно, вместо УКЭП. Простите, а можно все это сделать, как сейчас можно говорить, в проактивном режиме? Ну то есть, чтобы не жаловаться надо было (и голову ломать, какой подписью жалобу подписать), а просто раз мораторий, значит нет проверки? Потому что выглядит это больше как «на и отвяжись». Приходят с проверками во время моратория? Ну жалуйтесь, вот вам послабление, можете простую ЭП применять.

А все ли будут жаловаться? А судиться? Зачем тогда вообще мораторий, если его будут нарушать?

Кстати, в силу момент с подписью вступит с 1 октября 2022 года.

Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
юрист

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