Поседевшие айтишники с «аннулированной» аккредитацией

26 августа от Минцифры разлетелась рассылка по некоторым IT-компаниям, что действие их аккредитации аннулировано. Позже в ведомстве сказали, что это был сбой.

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Ведомство того же 26 августа написало опровержение в своем ТГ-канале, мол, ошиблись, технический сбой, кому такое письмо об аннулировании аккредитации прилетело, дождитесь письмо-опровержение от Госуслуг.

Сбои бывают, программы не совершенны, да и человеческий фактор не стоит сбрасывать со счетов. Главное, вовремя успеть опровергнуть, пока не растащилось в СМИ и не началась паника.

А сколько, интересно, успели накапать и принять корваола и других успокоительных те, кому такое прилелетело? А вдруг и Госуслуги сбойнут, и не всем пришлют опровержение, что тут делать?

Хотя, всегда есть реестр Минцифры, надо бы заглядывать иногда всем заинтересованным.

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Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
юрист

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