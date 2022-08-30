Поседевшие айтишники с «аннулированной» аккредитацией

Ведомство того же 26 августа написало опровержение в своем ТГ-канале, мол, ошиблись, технический сбой, кому такое письмо об аннулировании аккредитации прилетело, дождитесь письмо-опровержение от Госуслуг.

Сбои бывают, программы не совершенны, да и человеческий фактор не стоит сбрасывать со счетов. Главное, вовремя успеть опровергнуть, пока не растащилось в СМИ и не началась паника.

А сколько, интересно, успели накапать и принять корваола и других успокоительных те, кому такое прилелетело? А вдруг и Госуслуги сбойнут, и не всем пришлют опровержение, что тут делать?

Хотя, всегда есть реестр Минцифры, надо бы заглядывать иногда всем заинтересованным.