FinKoper - новая CRM для бухгалтерских компаний

Мы ИТ- компания с опытной командой, которая вместе уже 10 лет. За плечами - разработка нескольких высоконагруженных сервисов и один большой проект для банка из ТОП-3.

Идея создания FinKoper созревала более 5 лет. Мы общались с бухкомпаниями, выясняли их боли и проблемы, анализировали существующие сервисы, в том числе зарубежные и понимали необходимость автоматизации, но начало разработки постоянно откладывалось.

Потом наступила пандемия, и так случилось, что предыдущие проекты мы закончили и поняли - пришел час FinKoper.

Кто-то изобретал вакцину, а мы занялись вплотную созданием долгожданного сервиса.

Сейчас - это наш основной актив, наше детище, которое мы развиваем очень быстрыми темпами, в том числе по запросам наших клиентов.

Чем уже сейчас сервис может быть полезен:

Задачи

Первое, что мы сделали - это модуль Задачи.

Достаточно 1 раз создать и настроить компанию (форма собственности, система налогообложения, особенности учета и т.д.) и сервис будет автоматически создавать налоговые задачи только тем сотрудникам, которые закреплены за данной компанией.

Сотрудники также могут ставить задачи себе и коллегам, создавать повторяющиеся задачи, помечать тегами, прикреплять документы...

Уже после открытия сервиса нас попросили сделать чек-листы к задачам, мы реализовали их практически за 3 дня. Также есть запрос на тайминг задач, с помощью которого можно будет сформировать “фотографию дня”, планируемая дата выхода - через 3 недели.

Календарь

Задачи это хорошо, но требуется удобное средство просмотра. Так появился Календарь.

Календарь с задачами по дням мы разработали быстро, но хотелось чего-то более удобного и полезного.

Мы попросили у дружественной бухгалтерской компании табличку в Excel, в которой они учитывали выполненные задачи, и воспроизвели ее в браузере. Так появился второй вид календаря - сводный. Все те же задачи, но в разрезе налоговой отчетности (так же как у Контура, но о нем позже :) )

Коммуникация с клиентом

С самого начала мы обозначили одной из проблем для автоматизации коммуникацию с клиентом. Очень многие бухкомпании говорили о том, что некоторые клиенты любят писать бухгалтерам и в мессенджер, и на почту. А в этом случае есть риск потери информации и впоследствии очень неудобно искать в разных местах.

Конечно, примерно у 50% бухкомпаний все клиенты приучены писать на почту и никуда более. Но время идет, и мессенджеры будут использоваться все активнее и активнее..

Мы реализовали Telegram бота. Что он умеет?

Самая важная функция, которую сейчас используют клиенты, - это создание задачи.

Если раньше клиент писал задачу или запрос на почту, и нужно было не забыть внести ее в ежедневник или сформировать задачу в CRM, то с нашим ботом клиент сам может создать задачу. Она автоматически встроится в календарь бухгалтера и ему придет уведомление, что есть новая задача. А после выполнения задачи клиенту автоматически придет уведомление о ее выполнении.

Бухгалтер сократит время на коммуникацию с клиентом и у него останется больше времени на работу!

С помощью бота клиент может посмотреть список выполненных или актуальных задач. В дальнейшем мы планируем добавить еще функции - например, информацию по управленческим данным, полученным из 1С. А если вы уже общаетесь с клиентом в телеграм-группе, то можно добавить бота в группу и продолжать общаться с клиентом и обмениваться документами, как и раньше.

WhatsApp интеграция сейчас в процессе реализации. Руководитель компании может авторизовать свой Whatsapp и распределить доступ к чатам клиентов между сотрудниками. И каждый сотрудник будет видеть только те чаты с клиентами, к которым имеет доступ.

Мы за безопасность и конфиденциальность! :)

Отчетность

А как же отчетность? Мы понимаем, что стандартная бухгалтерская компания - это десятки и сотни клиентов, и каждый клиент может использовать разные сервисы для сдачи отчетности. Руководителю бухкомпании в отчетный период очень важно в реальном времени видеть актуальные статусы по налоговым отчетам клиентов.

Поэтому мы начали интеграцию с Контур Экстерн.

Когда в Контур будет сдан отчет, информация моментально придет в FinKoper. Если клиенту придет требование из налоговой инспекции, то бухгалтер получит уведомление об этом. Открыть и просмотреть требование в Finkoper, к сожалению, не получится из-за криптографической защиты документа.

В дальнейшем мы планируем подключить Сбис и получать данные из 1С.Отчетность. Тогда в FinKoper будет в реальном времени полная картинка по всем статусам отчетности по всем компаниям. Разве не здорово? :)

Для руководителя имеется отдельный раздел Аналитика, где можно посмотреть общий отчет по задачам - по сотрудникам / по клиентам и другие модули.

Что еще

Имеется интеграция с IP телефонией, Яндекс Диском. Для того, чтобы можно было анализировать рентабельность клиентов, разработан раздел Тарифы.

До конца сентября мы реализуем интеграцию с электронной почтой и Whatsapp, сделаем групповые рассылки и автоматические рассылки (например, напоминание предоставить документы каждое 1 число).

Вам не хватает функционала?

Мы создаем наш сервис совместно с нашими пользователями и готовы разрабатывать модули по заявкам бухгалтерских компаний совершенно бесплатно!

Наша главная цель - сделать качественный и удобный продукт для бухгалтерских компаний.