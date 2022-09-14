FinKoper - новая CRM для бухгалтерских компаний

Мы ИТ- компания с опытной командой, которая вместе уже 10 лет. За плечами - разработка нескольких высоконагруженных сервисов и один большой проект для банка из ТОП-3.
Идея создания FinKoper созревала более 5 лет. Мы общались с бухкомпаниями, выясняли их боли и проблемы, анализировали существующие сервисы, в том числе зарубежные и понимали необходимость автоматизации, но начало разработки постоянно откладывалось.
Потом наступила пандемия, и так случилось, что предыдущие проекты мы закончили и поняли - пришел час FinKoper.
Кто-то изобретал вакцину, а мы занялись вплотную созданием долгожданного сервиса.
Чем уже сейчас сервис может быть полезен:
Задачи
Первое, что мы сделали - это модуль Задачи.
Достаточно 1 раз создать и настроить компанию (форма собственности, система налогообложения, особенности учета и т.д.) и сервис будет автоматически создавать налоговые задачи только тем сотрудникам, которые закреплены за данной компанией.
Сотрудники также могут ставить задачи себе и коллегам, создавать повторяющиеся задачи, помечать тегами, прикреплять документы...
Уже после открытия сервиса нас попросили сделать чек-листы к задачам, мы реализовали их практически за 3 дня. Также есть запрос на тайминг задач, с помощью которого можно будет сформировать “фотографию дня”, планируемая дата выхода - через 3 недели.
Календарь
Задачи это хорошо, но требуется удобное средство просмотра. Так появился Календарь.
Календарь с задачами по дням мы разработали быстро, но хотелось чего-то более удобного и полезного.
Мы попросили у дружественной бухгалтерской компании табличку в Excel, в которой они учитывали выполненные задачи, и воспроизвели ее в браузере. Так появился второй вид календаря - сводный. Все те же задачи, но в разрезе налоговой отчетности (так же как у Контура, но о нем позже :) )
Коммуникация с клиентом
С самого начала мы обозначили одной из проблем для автоматизации коммуникацию с клиентом. Очень многие бухкомпании говорили о том, что некоторые клиенты любят писать бухгалтерам и в мессенджер, и на почту. А в этом случае есть риск потери информации и впоследствии очень неудобно искать в разных местах.
Конечно, примерно у 50% бухкомпаний все клиенты приучены писать на почту и никуда более. Но время идет, и мессенджеры будут использоваться все активнее и активнее..
Самая важная функция, которую сейчас используют клиенты, - это создание задачи.
Если раньше клиент писал задачу или запрос на почту, и нужно было не забыть внести ее в ежедневник или сформировать задачу в CRM, то с нашим ботом клиент сам может создать задачу. Она автоматически встроится в календарь бухгалтера и ему придет уведомление, что есть новая задача. А после выполнения задачи клиенту автоматически придет уведомление о ее выполнении.
Бухгалтер сократит время на коммуникацию с клиентом и у него останется больше времени на работу!
С помощью бота клиент может посмотреть список выполненных или актуальных задач. В дальнейшем мы планируем добавить еще функции - например, информацию по управленческим данным, полученным из 1С. А если вы уже общаетесь с клиентом в телеграм-группе, то можно добавить бота в группу и продолжать общаться с клиентом и обмениваться документами, как и раньше.
WhatsApp интеграция сейчас в процессе реализации. Руководитель компании может авторизовать свой Whatsapp и распределить доступ к чатам клиентов между сотрудниками. И каждый сотрудник будет видеть только те чаты с клиентами, к которым имеет доступ.
Мы за безопасность и конфиденциальность! :)
Отчетность
А как же отчетность? Мы понимаем, что стандартная бухгалтерская компания - это десятки и сотни клиентов, и каждый клиент может использовать разные сервисы для сдачи отчетности. Руководителю бухкомпании в отчетный период очень важно в реальном времени видеть актуальные статусы по налоговым отчетам клиентов.
Поэтому мы начали интеграцию с Контур Экстерн.
Когда в Контур будет сдан отчет, информация моментально придет в FinKoper. Если клиенту придет требование из налоговой инспекции, то бухгалтер получит уведомление об этом. Открыть и просмотреть требование в Finkoper, к сожалению, не получится из-за криптографической защиты документа.
В дальнейшем мы планируем подключить Сбис и получать данные из 1С.Отчетность. Тогда в FinKoper будет в реальном времени полная картинка по всем статусам отчетности по всем компаниям. Разве не здорово? :)
Для руководителя имеется отдельный раздел Аналитика, где можно посмотреть общий отчет по задачам - по сотрудникам / по клиентам и другие модули.
Что еще
Имеется интеграция с IP телефонией, Яндекс Диском. Для того, чтобы можно было анализировать рентабельность клиентов, разработан раздел Тарифы.
До конца сентября мы реализуем интеграцию с электронной почтой и Whatsapp, сделаем групповые рассылки и автоматические рассылки (например, напоминание предоставить документы каждое 1 число).
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Мы создаем наш сервис совместно с нашими пользователями и готовы разрабатывать модули по заявкам бухгалтерских компаний совершенно бесплатно!