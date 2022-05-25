Back in the USSR. Какие хостинги мигрируют из-за границы в Россию и почему

Причины релокации

Понятно, что причина связана с бегством компаний из зоны риска после введения санкций и ожидания новых. Как следствие, нарастает вероятность закрытия иностранных облачных сервисов для российских компаний вне зависимости от их попадания в санкционный список. Некоторые регистраторы уже отказывают в поддержке доменов российским пользователям. Вторая причина — попадание отдельных банков под санкции, соответственно возникают проблемы с оплатой хостинга. Третья — возникновение новых издержек при покупке валюты и осуществлении транзакций*.

В итоге железный занавес опускается, причем с обеих сторон, и те, кто не хочет в последний момент кричать полундра, а стремится сохранить бизнес в России перебирается в родные пенаты. О таком перетоке сервисов в Россию отмечают коллеги по цеху, например, REG.ru, Мастерхост, Стек, Cloud4Y. Спрос на облачные сервисы Мегафона увеличился в 10 раз. О миграции услуг говорит и наш партнер DataLine.

Что кроме санкций способствует возвращению в РФ?

Власть по понятной причине зовет вернуться в лоно России госструктуры. В сети промелькнул текст телеграммы, которая была разослана в полторы сотни правительственных организаций, министерств и федеральных агентств с предписанием “перейти на использование серверов DNS на территории РФ, а также в случае использования иностранного хостинга переместить размещенные на нем публичные ресурсы на российский хостинг”. Помимо этого еще с 2006 года действует Федеральный закон 152-ФЗ «О персональных данных», актуальность которого в нынешнее время может возрасти в связи с желанием надзорных органов еще в большей степени контролировать хранение ПнД.

Немного забавно звучит, но государство, которое в 2018 году боролось с Телеграм, теперь устами Роскачества дает рекомендацию: “в случае прекращения работы WhatsApp существует возможность перенести все переписки в Telegram”.

Редко встречающаяся, но тем не менее существующая причина — хостинг на территории Украины. Опять же в связи с “последними событиями” хостинг может быть забанен или дата-центр физически разрушен.

Еще одна причина, находящаяся пока на уровне слухов и предположений — возможная блокировка YouTube со стороны Роскомнадзора. Если это произойдет, то огромные видео-массивы, ориентированные на российскую аудиторию будут мигрировать в Россию. В любом случае монетизация YouTube для российских пользователей уже отменена и те, кто хочет зарабатывать на видеоконтенте вынуждены искать альтернативные пути (Rutube, Ярус, Россграмм уже есть, наверняка появится что-то ещё и соответственно будет вменяемая локальная монетизация). О росте трафика торрент-трекеров на 21% пишет Коммерсант — люди активно скачивают видео с целью перезаливки на ресурсы в Россию.

Каков масштаб “беГствия” и дешевле ли хостинг в России?

Точные цифры вряд ли кто сможет назвать, но хостинг-провайдеры говорят о притоке в свои ЦОДы десятков заказчиков. Хостеры уже столкнулись со временным дефицитом серверов и систем хранения данных (СХД). Как только реальный* курс рубля пошел вверх заказчики (и не только у нас) разобрали все топовые конфигурации серверов с процессорами Intel серии Xeon Gold и Silver. При их отсутствии приходится подбирать что-то более демократичное.

* — Реальный курс рубля узнать одним кликом сейчас не так просто. Официальный курс рубля регулируется. Курс, по которому производятся расчеты с поставщиками зависит от конкретной финансово-логистической цепочки и судя по всему на 25-30% (грубая оценка) выше курса ЦБ.

Из-за этой же причины не приводим сравнение стоимости хостинга в России и за рубежом. Уверены, что многим было бы интересно узнать, выгодно или нет с финансовой точки зрения переносить хостинг на Родину. На наш взгляд очень многое зависит: а) от хостера и б) от конкретной конфигурации выделенного или виртуального сервера. Если сделать ценовой анализ, то за границей можно найти, как более дешевый, так и более дорогой сервис. Мы в свою очередь предлагаем методику оценки хостинга, которая поможет, как мы пишем, привести условия продаж к одному знаменателю, сравнив хотя бы четыре показателя — процессор, память, место на диске и скорость сети. Потратив пару дней на изучение ситуации вы сможете сэкономить деньги и минимизировать риск недоступности данных.

Мы, как дата-центр ITSOFT, и сами пользуемся этой методикой, причем обкатали ее не только в России, но и за рубежом. Существует также обратный процесс миграции — размещение серверов за пределами России (но это, как говорится, другая история). Мы, безусловно, удовлетворяем запросы своих клиентов и предоставляем возможность размещения данных в Европе. Иначе говоря, знаем рынок по обе стороны границы и готовы поделиться своими наработками и дабы не нарваться на подводные камни.

Ситуация напряженная и даже нервная, но мы позволим себе немного разрядить обстановку и приведем шуточную статью о том, что Нижнетагильский металлургический комбинат готов закрыть возникший дефицит железа и поставлять его российским IT-компаниям в любых количествах: “Айтишники думают, что мы до сих пор делаем пудлинговое железо. А у нас давно низкоуглеродистый бессемеровский процесс”. © Панорама

Как быстро происходит релокация?

Если все финансовые и юридические вопросы согласованы, то с технической точки зрения после проведения предварительного аудита переезд в дата-центр на территорию России обычно осуществляется за один день (если конечно речь идет не о переносе сотен терабайт данных и сложных бизнес-процессов). Или за ночь, дабы с утра сервер или сайт были уже в рабочем состоянии. Процесс выглядит так: резервное копирование данных —> организация облачного кластера —> настройка сетевого оборудования —> развертывание аналогичных ОС —> перенос данных —>запуск системы.

Но одной сменой локации все проблемы к сожалению не закрыть. Вопрос отзыва SSL-сертификатов, работоспособность которых не зависит от физического расположения сервера, мы уже рассматривали. Плюс ко всему добавляются DDos-атаки и в целом нестабильная в последнее время работа российского сегмента сети.

Пара слов о майнерах. Колебания на этом рынке зависят от курса криптовалют: если курс растет, то майнинг-отели регистрируют наплыв клиентов с майнинговыми фермами в багажниках авто, курс падает — майнеры продают GPU и ASIC’и. Реальный же переток майнеров через границы возможен только под давлением законодательных инициатив правительств.

Дорого ли переезжать и рекомендации дата-центрам

Одни провайдеры пишут, что могут осуществить переезд бесплатно (вероятно речь идет о небольших сайтах, а не о системе масштаба предприятия), другие — за деньги. В этой связи стоит упомянуть инициативу государства в лице Минцифры, которое предполагают сделать масштабируемую платформу на базе облачных дата-центров «Ростелекома». Для перехода государственных и частных компаний на российские сервисы правительство хочет выделить субсидии. Но безусловно стоимость переезда отходит на второй план с учетом того, что бизнес может встать из-за жесткого форс-мажора, связанного с изменениями в политической сфере.

Нам, как дата-центру, дают рекомендации, как жить в условиях санкций. Ассоциация участников отрасли центров обработки данных (ЦОД) особо выделяет проблему дефицита телекоммуникационного оборудования и трудностей при его закупках, а также наличие рисков работы с международными вендорами. Ассоциация дает более полутора десятков рекомендации и особый упор делая на организацию ЗИП, употребляя даже термин промышленного каннибализма — выделение части инженерного оборудования под разборку на запчасти. Иначе говоря, ситуация на рынке непростая.

В качестве совета

В том случае, если вы хоститесь за рубежом и пока не решились переезжать в Россию, где у вас по-прежнему существуют экономические интересы, партнеры и заказчики, то на базе российских дата-центров можно по крайней мере сделать резервирование ключевых сервисов, а заодно обкатать новые, которые смогут вам помочь в развитии.

В заставке материала фигурирует кадр из клипа “Back In The U.S.S.R.” легендарной группы “The Beatles”. Приведем пару абзацев из этой песни:

Украинки просто сводят с ума,

Западу до них далеко.

Хочу с москвичками петь и кричать,

А грузинки в мыслях всегда.

Я вернулся назад в СССР.

Ты не представляешь, как тебе повезло, малыш.

Назад в СССР.

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Заключительной картинкой пусть будет афиша к фильму Дерана Сарафяна “Назад в СССР / Back in the U.S.S.R.”, снятого в 1992 году.