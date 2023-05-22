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Правила Трибуны на «Клерке». Как вести блог и собирать аудиторию

«Трибуна» — это уникальные персональные некоммерческие блоги пользователей. Здесь пользователи-эксперты ведут личные блоги от своего имени и делятся знаниями с другими читатели.
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Правила Трибуны на «Клерке». Как вести блог и собирать аудиторию

Блоги «Трибуны» дают возможность написать мнение, рассказать свою историю и быть услышанным мгновенно и почти без модерации. Пишите на любые темы, собирайте подписчиков, управляйте своей аудиторией на «Клерке». Важные и интересные посты «Клерк» будет продвигать на главной странице, в рассылках и в соцсетях.

Кто может писать на «Трибуне»

Любой зарегистрированный пользователь «Клерка». Зарегистрироваться можно на klerk.ru по кнопке «Войти» в правом верхнем углу.

О чем писать?

Вы можете писать на любую тему. Но мы точно знаем, что сообщество ждет на «Трибуне» больше материалов о том, что волнует профессионалов: бухгалтеров, предпринимателей, юристов, кадровиков.

Вы можете написать целую статью, можете короткий пост, можете просто поделиться криком души.

Мы соблюдаем авторские права, поэтому при копировании чужих материалов просим указывать ссылку на первоисточник.

О чем не стоит писать? 

Воздержитесь от ненужного хайпа и откровенной чернухи. 

Нельзя распространять в «Трибуне» провокации, оскорбления, флуд, токсичное поведение, мат, продвигать пиратский контент, давать подсказки, как обойти законодательство. 

Нельзя размещать посты, комментарии, изображения, содержащие призывы к насилию или возбуждающие ненависть по признакам расы, национальности и происхождения, а также провокации на этой почве.

В «Трибуне» запрещена реклама в тексте. Если вы планируете в блоге прямо или косвенно рекламировать какие-либо продукты и свои услуги, вам необходимо завести коммерческий блог. Подробнее об услугах для бизнеса.

Что мы считаем рекламой

Любое упоминание брендов в посте, нике пользователя, его аватаре или информации профиля может быть расценено как материалы, не подходящие для «Трибуны»

Редакция будет модерировать материалы «Трибуны»?

Мы можем исправить орфографическую или грамматическую ошибку, подправить качество картинки или заменить ее, скорректировать оформление абзаца или убрать то, что откровенно нарушает законы РФ. 

Как красиво оформить пост?

Оформление и верстка — это очень важно. Прочитайте наши советы тут

А иллюстрации свои можно?

Да, конечно. Материал с картинкой, схемой, фотографией всегда воспринимается лучше. Но, конечно, не забывайте об авторских правах на такие материалы.

Редакция «Клерка» оставляет за собой право внести исправления в заголовок или иллюстрацию к посту, исправить грамматические или орфографические ошибки, чтобы ваш пост был еще лучше.

Важно!  Требования к размеру и формату изображения (2048x1152, до 10 Мб, png, jpg или gif).

Куда попадает материал из «Трибуны»?

В ленту «Трибуны». Читать эту ленту могут все пользователи, даже не авторизованные на «Клерке».

Какие материалы попадают из «Трибуны» на главную страницу «Клерка»?

Самые интересные и полезные. Редакция лично отбирает такие посты из «Трибуны» и выводит на главную страницу сайта, расшаривает в соцсетях и упоминает в рассылках «Клерка».

Как собрать подписчиков?

Пишите про то, что действительно нужно бухгалтерам и предпринимателям. И они обязательно оценят и подпишутся.

Подписчики будут получать уведомления о ваших новых материалах.

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

18
nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

11 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina

    Правила Трибуны на «Клерке». Как вести блог и собирать аудиторию

    «Трибуна» — это уникальные персональные некоммерческие блоги пользователей. Здесь пользователи-эксперты ведут личные блоги от своего имени и делятся знаниями с другими читатели.

    Правила Трибуны на «Клерке». Как вести блог и собирать аудиторию
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